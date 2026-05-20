AIE reporta aumento de ventas de autos eléctricos en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Tras el fuerte crecimiento del año pasado, se prevé que las ventas mundiales de autos eléctricos alcancen los 23 millones de unidades en 2026, con lo que llegarían a 30% del total de autos vendidos en el mundo, según el informe Global de Vehículos Eléctricos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Crecimiento global y tendencias en ventas de autos eléctricos

El informe analiza las principales tendencias del mercado y las políticas relacionadas con el despliegue de vehículos eléctricos e infraestructuras de carga, así como las implicaciones de la creciente adopción de autos eléctricos ante los altos precios del diésel y la gasolina.

En 2025, las ventas mundiales de este tipo de vehículos crecieron 20%, superando los 20 millones de unidades, lo que significa que una cuarta parte de los autos que se vendieron en todo el mundo fueron eléctricos.

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En cerca de 40 países, los autos eléctricos ya representan 10% o más del total de autos vendidos.

Y luego de los cambios en las políticas de China y Estados Unidos para adquirir este tipo de vehículos, las ventas mundiales de coches eléctricos en el primer trimestre de 2026 cayeron 8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Variaciones regionales en ventas y producción

Sin embargo, este descenso enmascara el fuerte crecimiento de las ventas en otros países.

En Europa, las ventas aumentaron cerca de 30% interanual; en Asia-Pacífico, excluyendo China, se dispararon un 80%; y en Latinoamérica, el aumento fue de 75%.

En marzo, cerca de 90 países registraron un crecimiento interanual en sus ventas de autos eléctricos, y en 30 países se alcanzaron cifras récord de ventas mensuales.

El informe destaca que los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en precio, lo que podría reforzar la demanda, incluso por parte de consumidores preocupados por la volatilidad de los precios del combustible.

En cuanto a producción, los fabricantes chinos fueron los encargados de proveer 60% de los autos eléctricos vendidos en todo el mundo en 2025, mientras que los fabricantes europeos y norteamericanos fueron responsables de 15% de las ventas mundiales.

Y ante el aumento de la producción por encima de la demanda interna, las exportaciones chinas de coches eléctricos se duplicaron, alcanzando un récord de más de 2.5 millones de unidades.

Fuera de China, Europa y Estados Unidos, el 55% de los coches eléctricos vendidos en el resto del mundo se importaron de China, frente a menos del 5% hace cinco años.

Para 2035, la AIE prevé que, incluso sin ningún anuncio de nuevas políticas, la flota mundial de vehículos eléctricos, excluyendo los de dos y tres ruedas, aumente hasta los 510 millones de unidades, frente a los casi 80 millones actuales.

"La creciente popularidad de los vehículos eléctricos ha marcado un cambio importante para los mercados automotrices y está proporcionando cierto alivio en medio de la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia", dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

"De cara al futuro, la caída que hemos observado en los precios de las baterías y las posibles respuestas políticas a la actual crisis energética mundial están destinadas a impulsar aún más los mercados de vehículos eléctricos", afirmó.