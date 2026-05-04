Autos chinos apuntan a México con IA, carga rápida y hasta cocina

Los autos chinos presentados en el Auto China 2026 mostraron una nueva etapa de la industria automotriz, con modelos eléctricos y conceptuales que incorporan inteligencia artificial, baterías de larga autonomía, cargas rápidas y funciones de entretenimiento poco comunes.

Durante el autoshow de Beijing, marcas como BYD, Geely, Xiaomi, NIO y BAIC presentaron vehículos orientados principalmente al mercado chino, aunque algunos modelos o tecnologías podrían llegar a otros países, incluido México.

Entre las novedades destacaron baterías con autonomía de hasta mil kilómetros, cargadores capaces de llevar una batería casi completa en alrededor de 10 minutos, cabinas con inteligencia artificial, pantallas de gran formato, proyectores integrados en faros y sistemas capaces de analizar el estado de salud del conductor.

Uno de los modelos que llamó la atención fue el Denza Z Convertible, de la marca de lujo de BYD. Se trata de un vehículo deportivo descapotable con mil caballos de fuerza y aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de dos segundos. La compañía confirmó que será vendido fuera de China a partir de 2027, aunque no se precisaron los mercados. En México, los planes conocidos de BYD apuntan primero al modelo Denza Z9 GT.

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Geely también presentó el concepto Galaxy Light, una plataforma para vehículos híbridos eléctricos tipo SUV. De acuerdo con especialistas citados en el reporte, esta tecnología podría llegar a México en futuros modelos de la marca.

Otro de los vehículos destacados fue la BYD Great Tang, una SUV eléctrica para siete pasajeros que promete hasta 950 kilómetros de autonomía, dirección en las ruedas traseras, pantallas para conductor, copiloto y pasajeros, además de funciones de inteligencia artificial en la cabina. Su llegada a mercados fuera de China aún no está confirmada.

La marca también mostró avances en su sistema Flash Charging, una tecnología de carga rápida que permite alcanzar altos niveles de batería en pocos minutos. De acuerdo con el reporte, BYD contempla instalar miles de estaciones de carga, con algunas ciudades de México dentro de sus planes.

Además de los modelos eléctricos, el Auto China 2026 exhibió funciones que muestran el rumbo tecnológico de la industria: autos capaces de monitorear signos vitales, vehículos con cocinas integradas, pantallas para videojuegos, asientos giratorios y faros que pueden proyectar películas o señales en el pavimento.

Aunque varias de estas propuestas siguen siendo conceptuales o están enfocadas al mercado chino, el evento dejó claro que las automotrices de ese país buscan competir con diseño, tecnología y precios agresivos en mercados internacionales.