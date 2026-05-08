BMW traerá a México su eléctrico con autonomía de hasta 805 km

BMW prepara la llegada a México del iX3 2027, su nuevo SUV eléctrico y primer modelo de producción de la plataforma Neue Klasse, desarrollada por la marca alemana para su nueva generación de vehículos eléctricos.

El modelo tendrá un precio inicial de 1 millón 495 mil pesos y su llegada al mercado mexicano está prevista para junio.

Uno de sus principales argumentos será la autonomía. De acuerdo con la marca, el BMW iX3 2027 podrá alcanzar hasta 805 kilómetros por carga completa, bajo el ciclo de medición WLTP.

El vehículo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de admitir cargas de hasta 400 kW en corriente directa. Con ello, la batería puede pasar de 20 a 80 por ciento en 28 minutos, según la información difundida.

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El iX3 50 xDrive utilizará la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, con la que la compañía asegura reducir pérdidas de energía, peso y costos de fabricación frente a la generación anterior.

Otro punto relevante para México es que el modelo llegará con conector NACS de fábrica, lo que permitirá usar la red de supercargadores Tesla sin adaptadores. También será compatible con cargadores CCS e incluirá una Wallbox con conector NACS para carga doméstica.

En equipamiento, el SUV estrenará el sistema Panoramic iDrive con BMW OS X, pantalla central, aire acondicionado de dos zonas operable por voz, iluminación LED dinámica, controles táctiles en el volante y hasta 18 llaves digitales compartibles desde smartphone.

El lanzamiento forma parte de la apuesta de BMW por fortalecer su presencia en el segmento eléctrico premium, donde la autonomía, los tiempos de carga y la compatibilidad con infraestructura disponible se han convertido en factores clave para competir.