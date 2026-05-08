China aprovecha el repliegue automotriz y va por fábricas cerradas

Las automotrices chinas están cambiando de estrategia. Su apuesta ya no se limita a exportar vehículos eléctricos o híbridos a otros mercados, sino a ocupar directamente espacios industriales que marcas tradicionales han reducido, cerrado o dejado disponibles.

El caso más reciente es el de Geely, que concretó la compra de la planta Body 3 de Ford, ubicada en el complejo de Almussafes, Valencia, en España. La operación permitirá al grupo chino producir un modelo propio, pero también mantener una relación industrial con Ford, pues la planta funcionará como proveedora para la firma estadounidense.

El movimiento refleja una tendencia más amplia: las marcas chinas están buscando instalarse dentro de Europa para fabricar desde ahí, reducir costos logísticos, sortear barreras comerciales y ganar presencia en mercados estratégicos.

Otro caso en desarrollo es el de BYD, que, de acuerdo con reportes especializados, mantiene conversaciones con Volkswagen para adquirir parte de la llamada Fábrica Transparente de Dresde, Alemania. La planta podría destinarse a la producción de vehículos eléctricos, mientras que otra parte del complejo sería reconvertida en un centro de innovación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También MG, filial de SAIC, y Xpeng han explorado opciones para utilizar instalaciones de Volkswagen en Europa, en medio de la presión que enfrentan las armadoras tradicionales por la transición hacia la electromovilidad y la reducción de costos.

La lógica es clara: mientras algunas marcas históricas ajustan operaciones, las chinas buscan entrar por la puerta industrial. No solo venden autos; compran capacidad instalada, mano de obra especializada y acceso directo a mercados clave.

México podría entrar en esa misma dinámica. La firma china GAC, que llegó al país a finales de 2023, anunció que durante el segundo semestre de este año iniciará operaciones su primera planta de ensamble en territorio nacional, aunque no ha confirmado en qué estado estará ubicada.

La empresa ha señalado que su estrategia contempla un esquema de ensamble flexible, capaz de adaptarse a sedanes, SUV, crossovers y distintos tipos de motorización: combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

En ese contexto, una de las preguntas abiertas es si alguna automotriz china podría aprovechar instalaciones ya existentes, como ocurrió en Europa. Entre las posibilidades que han comenzado a mencionarse está la planta de Nissan en CIVAC, en Morelos, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre una eventual operación de ese tipo.

El avance chino ocurre en un momento de reacomodo global de la industria automotriz. Mientras Europa y América del Norte buscan proteger su producción local, las marcas asiáticas intentan dejar de ser vistas solo como importadoras y convertirse en fabricantes instalados dentro de los propios mercados que quieren conquistar.