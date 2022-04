Considera comprar un auto híbrido 4 de cada 10 mexicanos: J.D Power

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- Ante el alza del precio de la gasolina y las contingencias ambientales que impiden la circulación de algunos modelos, 4 de cada 10 mexicanos están considerando comprar un auto híbrido, de acuerdo con una encuesta de J.D. Power.

Para la realización de su más reciente estudio sobre la satisfacción de los compradores de autos en México, J.D. Power encontró que 40% de los encuestados está considerando comprar un auto híbrido como su próximo vehículo y 15% quiere comprar un auto eléctrico.

Los principales motivadores que mencionaron para comprar este tipo de vehículos fueron: el impacto positivo al medio ambiente, desempeño y el impacto económico.

Aunque los modelos híbridos tienen mayor aceptación entre los potenciales compradores, ya que los principales motivos por los cuales no se inclinan por la compra de un auto eléctrico están: la falta de estaciones de carga, el precio y centros de servicio no disponibles.

Durante la presentación del estudio de Satisfacción con el Proceso de Ventas, Gerardo Gómez, director general de J.D. Power de México, comentó que la industria automotriz está volcada hacia el desarrollo de vehículos eléctricos.

En 2021, había 300 modelos eléctricos en todo el mundo y se proyecta que llegarán a 500 en 2025.

Sin embargo, "esta demanda no está en México", pues todavía falta mucho para apoyar el crecimiento de vehículos eléctricos en el mercado mexicano.

Para este año, J.D. Power estima que se venderán 3 mil vehículos eléctricos en el país, el doble de los que se vendieron en 2021.

En cambio, se comercializarán cerca de 54 mil 400 vehículos híbridos en 2022.

"Los híbridos van a seguir creciendo y son un paso natural para mercados como México donde no tenemos el nivel de precio promedio (para autos eléctricos) que en otras partes del mundo", dijo Gómez.

J.D. Power destacó que el consumidor mexicano sí tiene conocimiento de los vehículos híbridos y eléctricos, pero los precios siguen siendo una limitante.

En cuanto a producción de vehículos, la firma estima que este año se fabricarán más autos de los que se estima vender, pues la industria automotriz quiere recuperar sus inventarios para resolver la escasez de modelos.

En 2022, se fabricarán 85 millones de unidades y se venderán 84 millones de vehículos.

El año pasado, se produjeron 77 millones de autos y se vendieron 81 millones, ya que las agencias trataron de acabarse el inventario.

Hacia 2024, se estima que el nivel de producción de autos contra ventas ya esté equilibrado.