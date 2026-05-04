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Eléctricos atraen a México... pero por estatus

Un informe señala que seis de cada diez consideran atractivo conducir un auto eléctrico.

Por Redacción

Mayo 04, 2026 11:57 a.m.
A
Eléctricos atraen a México... pero por estatus

México se ubicó entre los países con mayor interés por conducir autos eléctricos, aunque el atractivo de estos vehículos no necesariamente estaría ligado al ahorro en gasolina, la conciencia ambiental o los incentivos fiscales.

De acuerdo con el Informe de Movilidad 2026 de Ipsos, México empató con Indonesia en el primer lugar mundial entre los países donde más personas consideran atractivo manejar un auto eléctrico. Según el reporte, seis de cada diez mexicanos ven con interés este tipo de vehículos.

El dato contrasta con las condiciones actuales del país, donde la red de cargadores aún es limitada, los precios de los autos eléctricos siguen siendo elevados y los apoyos gubernamentales son reducidos.

El informe plantea que el entusiasmo por estos vehículos se concentra principalmente en países donde los ingresos familiares muestran crecimiento. En el caso mexicano, esto sugiere que el auto eléctrico podría estar funcionando más como un bien aspiracional que como una decisión basada únicamente en factores prácticos.

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Bajo esa lectura, el interés por los eléctricos estaría más relacionado con la imagen de modernidad, avance personal y estatus social que proyectan, antes que con sus beneficios ambientales o económicos.

La tendencia también se observa en otros países de América Latina. Chile ocupa el tercer lugar global con 57 por ciento de interés, mientras que Colombia y Perú aparecen dentro de los diez países con mayor entusiasmo por la movilidad eléctrica.

El sudeste asiático también figura en el ranking, con Indonesia, Tailandia y Malasia entre los países con mayor atractivo hacia estos vehículos, pese a que la presencia real de autos eléctricos en sus calles todavía es baja.

El caso de China muestra un escenario distinto. Aunque es el mercado eléctrico más grande del mundo y uno de cada tres autos nuevos vendidos ya es eléctrico, ocupa el cuarto lugar en atractivo, con 56 por ciento. Esto apunta a que, cuando una tecnología deja de ser novedad y se vuelve cotidiana, puede perder parte de su valor aspiracional.

Para las marcas automotrices, el reporte abre una lectura distinta sobre el mercado mexicano. Las campañas centradas en autonomía, ahorro o beneficios ambientales podrían no estar conectando con el principal motivo de interés del consumidor, que en México parece estar más relacionado con la imagen y el posicionamiento social.

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