Exportación automotriz repunta pese a aranceles de EU

La exportación de vehículos ligeros en México creció 11.43% anual durante abril, al sumar 286 mil 317 unidades enviadas al exterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, la cifra representa 29 mil 364 unidades más que las exportadas en abril de 2025, cuando se reportaron 256 mil 953 vehículos.

La producción nacional también registró un avance, aunque más moderado. En abril se fabricaron 329 mil 878 vehículos ligeros, un incremento anual de 2.14%, equivalente a 6 mil 914 unidades adicionales frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado de enero a abril, la producción llegó a 1 millón 299 mil 157 unidades, mientras que las exportaciones sumaron 1 millón 81 mil 948 vehículos, con un crecimiento anual de 4.68%.

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El repunte ocurre pese a los aranceles de 25% impuestos por Estados Unidos a la mayoría de vehículos y autopartes, medida vigente desde abril de 2025. Aun así, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los autos mexicanos, con 821 mil 984 unidades, equivalentes al 76% del total exportado en el primer cuatrimestre.

Canadá ocupó el segundo lugar, con 134 mil 245 unidades, seguido de Alemania, Brasil y otros mercados.

En el mercado interno, las ventas también crecieron. Durante abril se comercializaron 118 mil 859 vehículos ligeros, un aumento anual de 8.63%. Entre enero y abril, las ventas internas sumaron 500 mil 512 unidades, un avance de 4.84%frente al mismo periodo de 2025.

La industria automotriz representa casi el 4% del PIB nacional y alrededor del 20.5% del PIB manufacturero, de acuerdo con datos citados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.