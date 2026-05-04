Mazda estrena imagen en México

Mazda de México inició una nueva etapa de identidad visual con el lanzamiento de un nuevo logotipo, que comenzará a utilizarse de forma gradual en el país a partir de mayo de 2026.

La nueva imagen fue presentada por primera vez durante el Japan Mobility Show 2025 y forma parte de una estrategia global de la marca japonesa para actualizar su presencia en autos, agencias, plataformas digitales y aplicaciones.

El emblema conserva la forma general del logotipo utilizado desde 1997, pero ahora adopta un diseño más simple y limpio. De acuerdo con la compañía, el objetivo es mejorar su visibilidad en celulares, sitios web, pantallas y sistemas digitales de los vehículos.

Mazda también incorporó una nueva tipografía para el nombre de la marca, que podrá aparecer de manera independiente en algunos modelos y espacios de la empresa, sin necesidad de acompañarse del símbolo tradicional.

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Uno de los primeros vehículos en integrar esta nueva identidad es la Mazda CX-5 2026, que ya incluye el nuevo nombre de la marca en el volante y en la parte trasera del SUV.

La implementación será progresiva, por lo que durante un tiempo convivirán la imagen anterior y la nueva, dependiendo del tipo de aplicación. El cambio llegará poco a poco a agencias, oficinas, centros de servicio y próximos modelos de Mazda en México.

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La renovación ocurre en un contexto en el que varias automotrices han actualizado sus logotipos para adaptarlos a una industria más enfocada en tecnología, conectividad y electrificación, como han hecho Volkswagen, Kia, Peugeot y Renault.

Mazda señaló que esta actualización forma parte de una etapa global de renovación, que también incluye nuevos vehículos híbridos y eléctricos, sin dejar de lado la experiencia de manejo como uno de sus principales ejes.