Nissan prepara el lanzamiento de dos nuevos vehículos eléctricos: Ariya e IMK

Como parte de la nueva tendencia entre los consumidores en la industria automotriz, Nissan prepara la llegada a escala mundial de dos nuevos vehículos eléctricos: Ariya e IMK.

Ambos modelos todavía se encuentran en etapa de desarrollo; sin embargo, llegarán a México en muy poco tiempo, aseguró Rodrigo Centeno, director de Mercadotecnia de Nissan Mexicana.

Durante un recorrido por las nuevas oficinas del corporativo al sur de la Ciudad de México, el ejecutivo destacó que Nissan desarrolló el primer auto eléctrico en 1947.

Además, precisó que el modelo Leaf, uno de los primeros vehículos completamente eléctricos que se comercializaron en México, es de los más vendidos en el mercado nacional, con 600 unidades de 2014 a la fecha.

"El proceso de venta de los autos eléctricos no sólo para nosotros, sino para la competencia, ha ido bastante bien. Yo creo que se debe a que el consumidor está más receptivo con esta clase de vehículos", comentó Centeno.

"El costo-kilowatt-hora se ha venido reduciendo, lo cual ha hecho a los vehículos en el tiempo un poco más asequibles y, también hay una red de cobertura de carga eléctrica presente a nivel nacional con más de 600 puntos que hacen que el consumidor sea más sensible a esta oferta", detalló el director de Mercadotecnia de la empresa.

Nissan también tiene disponible en el mercado mexicano la versión híbrida de la camioneta X-Trail, la cual ya representa 10% de las ventas de la compañía. En tanto, del Leaf se comercializan entre 200 y 250 unidades al año.

El Ariya es un auto compacto completamente eléctrico y la compañía contempla comercializarlo en el país; en tanto, el IMK será el primer crossover de la compañía totalmente eléctrico.

Además, en el segundo trimestre del año la empresa japonesa comercializará la nueva versión del Sentra, el cual se fabrica en su planta Aguascalientes II.

De hecho, la meta de Nissan es lanzar cuatro nuevos vehículos en los próximos dos años en el mercado nacional, con lo cual 70% de su portafolio en el país estará totalmente renovado.

Investigación. En las nuevas oficinas de Nissan también se instalará un Centro de Innovación Tecnológica que ocupará todo un piso, donde habrá personas dedicadas exclusivamente a desarrollar nuevas tecnologías para incrementar la conectividad de los vehículos.

Se pretende digitalizar sistemas internamente: sin embargo, también se buscarán oportunidades afuera, es decir, en universidades, start-ups, empresas que están haciendo esfuerzos en el área digitales que pueden aportar al negocio de la movilidad.

Además, hay interés de atraer a esos jugadores hacia Nissan y desarrollar proyectos en conjunto, pensando en un futuro más integrado. Se estarían buscando perfiles del área digital, tecnológica, "que ya estén trabajando en proyectos innovadores", destacó.

Entre esos proyectos, explicó, Nissan está concibiendo a los autos del futuro más conectados no sólo con el celular, sino con la comunidad en donde circula.