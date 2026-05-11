Renault Boreal 2026 llega a México

Renault presentó en México la Boreal 2026, su nueva SUV compacta, que desde ahora está disponible en distribuidoras del país con tres versiones y precios que van de 529 mil 500 a 599 mil 900 pesos.

La camioneta se coloca como una de las principales apuestas de la marca francesa para el mercado nacional durante este año. Cuenta con una garantía general de cinco años o 140 mil kilómetros, además de cobertura de tres años para pintura y seis años contra corrosión.

La Renault Boreal 2026 mide 4.5 metros de largo y 1.8 metros de ancho, con una distancia al piso de 21.3 centímetros. Su cajuela ofrece una capacidad de 586 litros, uno de los espacios más amplios dentro de su segmento.

En el apartado mecánico, incorpora un motor 1.3 litros turbo de cuatro cilindros, con 154 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades y tracción delantera. La marca reporta un rendimiento mixto de 18.3 kilómetros por litro.

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Desde la versión de entrada, la Boreal incluye tablero digital, pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, luces full LED, rines de aluminio, apertura y arranque sin llave, aire acondicionado automático de doble zona, paletas de cambio al volante, cuatro puertos USB-C y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Uno de sus puntos más llamativos es la integración con el ecosistema de Google, incluido el asistente de voz. Desde el vehículo se podrán controlar dispositivos inteligentes del hogar, como luces, portones o electrodomésticos compatibles, además de recibir actualizaciones remotas de software.

En seguridad, la SUV incorpora desde la versión base seis bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y estabilidad, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito, freno Auto Hold y cámara de reversa.

Las versiones Techno e Iconic agregan sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, ajuste automático de luces altas y asistente de estacionamiento semiautónomo.

La versión tope, Iconic, suma asiento del conductor con ajuste eléctrico y función de masaje, espejo retrovisor electrocrómico y sistema de audio Harman Kardon con 10 altavoces.

Los precios para México son de 529 mil 500 pesos para la versión Evolution, 560 mil pesos para la Techno y 599 mil 900 pesos para la Iconic.