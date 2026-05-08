Venta de autos rompe récord en México por empuje de marcas chinas

La venta de vehículos ligeros en México alcanzó un nuevo récord durante el primer cuatrimestre de 2026, al superar por primera vez las 500 mil unidades comercializadas entre enero y abril.

De acuerdo con el Inegi, el mercado automotriz colocó 500 mil 512 vehículos ligeros en ese periodo, lo que representó un crecimiento de 4.8 por ciento frente al mismo lapso de 2025.

La cifra superó el récord previo registrado en 2017, cuando se vendieron 493 mil 823 unidades durante los primeros cuatro meses del año.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) atribuyó parte del crecimiento a la "hipercompetencia" generada por la llegada de marcas chinas, que han presionado al mercado con mayor oferta, tecnología, conectividad y vehículos eléctricos.

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Abril también marcó un máximo histórico. En ese mes se vendieron 118 mil 859 autos ligeros, un aumento de 8.6 por ciento anual y la cifra más alta para un abril desde que se tiene registro.

Algunas marcas chinas mantienen crecimientos acelerados. Entre ellas destacan Geely, con un avance de 283 por ciento; Changan, con 101 por ciento, y Jetour SOUEAST, con 610 por ciento.

La AMDA señaló que, si se incorporan marcas que no reportan cifras al Inegi, como BYD, GAC y Chirey, el mercado de abril habría llegado a 126 mil 913 unidades, mientras que el acumulado del año alcanzaría 532 mil 812 vehículos.

El organismo también advirtió que el aumento del arancel a autos importados de países sin acuerdo comercial con México, de 20 a 50 por ciento, aún no se refleja plenamente en los precios debido a inventarios acumulados desde finales de 2025.

Sin embargo, una vez que esos inventarios se agoten, podría haber ajustes al alza, aunque la competencia entre marcas podría contener incrementos mayores.

Entre las marcas de volumen, Stellantis creció 15.8 por ciento, impulsada por RAM; General Motors avanzó 6 por ciento; Volkswagen subió 5 por ciento; Kia creció 2.8 por ciento y Hyundai aumentó 13.7 por ciento. Nissan, líder en ventas en México, se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento de apenas 0.1 por ciento en abril.