Volkswagen México abre nueva nave de pintura en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La empresa automotriz

inició la operación de una nueva

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en la, una infraestructura que eleva los estándares de la manufactura automotriz en eficiencia y desempeño ambiental.Hasta antes de su inauguración, la planta de vehículos de Puebla contaba con una infraestructura de pintura conformada por: la Nave 3, en operación desde la década de los sesenta, y las naves 83 y 83A en operación desde 2003 y 2009 respectivamente, ubicadas en el segmento poniente, donde actualmente se produce elLa incorporación de la, en sustitución de la Nave 3, representó unde gran relevancia no solo por sus dimensiones, sino por su nivel de tecnología, flexibilidad operativa y sostenibilidad.Con una superficie aproximada de, equivalente a ocho canchas de futbol profesional, y una edificación de, laopera bajo un esquema de tres turnos y cuenta con dos líneas de pintura con capacidad instalada de hastaActualmente, en esta infraestructura se producen los, con lapara integrar distintos tipos de vehículos conforme evolucionen las necesidades de la fábrica.Estas nuevas instalaciones se inscriben de manera directa en lade, alineada con la visión globaly con los ejes de "".En este contexto, lade los procesos productivos y el uso intensivo deproveniente dese convierten en decisiones operativas clave para asegurar el cumplimiento de dicha estrategia.Desde una perspectiva ambiental, laes la primera instalación del Grupo Volkswagen en operar un proceso de pintura completamente eléctrico, eliminando el uso de combustibles fósiles.Uno de los puntos medulares de esta transformación se encuentra en la etapa de post?tratamiento de aire de escape, donde tecnología decaptura y neutraliza losgenerados durante la aplicación y el horneado de la pintura, con la distinción de hacerlo de maneraEl proceso de la nueva pintura ha permitido integrar materiales, con niveles mínimos deOtro de los elementos que distingue a esta nave es la incorporación de undemedianteautomáticamente.Esta solución sustituye los transportadores fijos tradicionales y permite unadel flujo productivo, apoyada por unque asegura trazabilidad,y una secuencia óptima de cada unidad a lo largo del proceso de pintado.Sumado a lo anterior, dosgestionan las carrocerías por medio deque ayudan a reducir al máximo los tiempos de trabajo.