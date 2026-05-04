Volkswagen México abre nueva nave de pintura en Puebla
La nave 103 reemplaza a la antigua Nave 3 y produce modelos Tiguan y Jetta.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La empresa automotrizVolkswagen de México inició la operación de una nueva nave de pintura N?103
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en la planta de Puebla, una infraestructura que eleva los estándares de la manufactura automotriz en eficiencia y desempeño ambiental.
Hasta antes de su inauguración, la planta de vehículos de Puebla contaba con una infraestructura de pintura conformada por tres naves: la Nave 3, en operación desde la década de los sesenta, y las naves 83 y 83A en operación desde 2003 y 2009 respectivamente, ubicadas en el segmento poniente, donde actualmente se produce el modelo Taos.
La incorporación de la Nave 103, en sustitución de la Nave 3, representó un avance estructural de gran relevancia no solo por sus dimensiones, sino por su nivel de tecnología, flexibilidad operativa y sostenibilidad.
Con una superficie aproximada de 80 mil metros cuadrados, equivalente a ocho canchas de futbol profesional, y una edificación de cuatro niveles, la Nave 103 opera bajo un esquema de tres turnos y cuenta con dos líneas de pintura con capacidad instalada de hasta 90 carrocerías por hora.
Actualmente, en esta infraestructura se producen los modelos Tiguan y Jetta, con la flexibilidad necesaria para integrar distintos tipos de vehículos conforme evolucionen las necesidades de la fábrica.
Estas nuevas instalaciones se inscriben de manera directa en la estrategia de sostenibilidad de Volkswagen de México, alineada con la visión global Regenerate+ y con los ejes de "Naturaleza, Personas y Sociedad".
En este contexto, la descarbonización de los procesos productivos y el uso intensivo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables se convierten en decisiones operativas clave para asegurar el cumplimiento de dicha estrategia.
Desde una perspectiva ambiental, la Nave 103 es la primera instalación del Grupo Volkswagen en operar un proceso de pintura completamente eléctrico, eliminando el uso de combustibles fósiles.
Uno de los puntos medulares de esta transformación se encuentra en la etapa de post?tratamiento de aire de escape, donde tecnología de oxidación térmica regenerativa captura y neutraliza los compuestos orgánicos volátiles generados durante la aplicación y el horneado de la pintura, con la distinción de hacerlo de manera 100% eléctrica.
El proceso de la nueva pintura ha permitido integrar materiales Green Efficiency Base Coat, con niveles mínimos de compuestos orgánicos volátiles.
Otro de los elementos que distingue a esta nave es la incorporación de un sistema automatizado de transporte de carrocerías mediante plataformas guiadas automáticamente.
Esta solución sustituye los transportadores fijos tradicionales y permite una gestión dinámica del flujo productivo, apoyada por un ecosistema digital que asegura trazabilidad, control predictivo y una secuencia óptima de cada unidad a lo largo del proceso de pintado.
Sumado a lo anterior, dos bahías de almacenamiento gestionan las carrocerías por medio de algoritmos de priorización que ayudan a reducir al máximo los tiempos de trabajo.
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