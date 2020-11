A distancia, EEUU celebra Halloween en la pandemia

Fantasmas, esqueletos, princesas y gatos negros merodeaban este Halloween por las calles como de costumbre, pero mantenían la distancia, usaban mascarillas y llevaban desinfectante de manos en su búsqueda de dulces.

Como en todo lo demás, la pandemia también dejó su marca en el Halloween. Se cancelaron desfiles, fiestas y casas embrujadas, ya que están prohibidas las reuniones numerosas y por temores de que las espeluznantes celebraciones propagarían el coronavirus.

Pero en todo Estados Unidos, padres y niños disfrazados encontraron formas de mantener la esencia de la festividad el sábado mientras también se apegaban a las normas de distanciamiento social.

En Oak Park, un suburbio de Chicago, Tomeka Ray llevó a su hija de cuatro años, Diamond, a pedir dulces por la tarde. La niña, disfrazada de princesa, usaba su mascarilla y cargaba desinfectante, además de tener más gel en el auto como medida de precaución, dijo Ray, así que "no estaba muy preocupada".

En una casa, los vecinos construyeron un sistema de entrega de dulces con un tubo de ventilación y un recorte de cartón en el extremo pintado como el hocico de un dragón.

"Me gusta. Realmente me gusta. Es la tercera casa que he visto que lo tiene", dijo Ray.

Halloween se celebra en un momento en que aumentan los casos de coronavirus en muchas partes del país, y funcionarios de salud han advertido que podría haber incluso más contagios durante este invierno.

Más de 230.000 personas han muerto de COVID-19 en el país y los casos totales en Estados Unidos superaron el viernes los nueve millones. Durante las últimas dos semanas, más de 78.700 casos nuevos se han reportado en promedio todos los días, por arriba de los 55.100 de mediados de octubre, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Muchas ciudades y pueblos emitieron normas para celebrar Halloween con seguridad.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York recomendó evitar grandes grupos, casas embrujadas y la pesca de manzanas.

"Quédate con tu saliva", subrayó en una advertencia.

Funcionarios exhortaron a la población a que mejor se enfocara en actividades seguras, como talla de calabazas, la decoración de casas, la búsquedas de tesoros al aire libre y las fiestas de disfraces virtuales.

Muchas celebraciones se cancelaron, incluido el desfile de Halloween de Greenwich Village, una tradición de casi 50 años que suele atraer a decenas de miles de personas a las calles de Manhattan. En su lugar, los organizadores montaron un desfile virtual de marionetas.