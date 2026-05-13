Abelardo de la Espriella advierte posible extradición de Gustavo Petro

MEDELLÍN, Colombia (AP) — El candidato opositor Abelardo de la Espriella dijo el miércoles que, de ganar la presidencia en Colombia, estaría dispuesto a enviar en extradición al actual presidente Gustavo Petro en caso de que fuere requerido por Estados Unidos y avancen investigaciones en etapas iniciales que cursan en ese país.

Propuesta de extradición y proceso legal

"Voy a llegar a hacer una auditoría y... si Petro es solicitado en extradición, como creo que va a pasar, porque él está siendo investigado por una corte del Distrito Sur de Nueva York, pues lo entrego como corresponde en derecho", aseguró De la Espriella en entrevista con The Associated Press desde Medellín, en el noroeste del país.

El candidato se refiere a que en los últimos meses, fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y habló en marzo con la AP bajo condición de anonimato.

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Investigaciones y reacciones

La persona indicó que no estaba claro si los fiscales federales han implicado a Petro en algún delito.

Petro negó entonces cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que no aceptó dinero alguno de ellos para la campaña electoral que lo llevó al poder en 2022, por lo que cree que estos procesos en Estados Unidos servirán para "desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana" en su contra, a la que señala de tener supuestos vínculos con el narcotráfico.

De la Espriella, un abogado que lanzó su candidatura independiente por el movimiento "Defensores de la Patria", promete mano dura para los criminales y narcotraficantes, así como acabar con la política de paz que ha construido Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

El candidato hace campaña por el país rodeado de escoltas con armas largas y escudos de protección policial. Sube a tarimas con chaleco antibalas y ha denunciado amenazas en su contra.

"Todos los bandidos de Colombia me quieren matar, empezando por el gobierno, que no es un gobierno; en realidad es una banda criminal cuyo jefe es el presidente de la República. El jefe de esa mafia es el presidente de la República", aseguró De la Espriella sin mostrar pruebas.

El candidato explicó que, de llegar a darse el escenario de una solicitud de extradición a Estados Unidos contra Petro, seguiría el conducto regular que implica que la Corte Suprema de Colombia se pronuncie para dar su concepto favorable o desfavorable a la extradición. De ser favorable, la última palabra la toma el presidente de turno.

"Si el concepto es negativo, no se puede extraditar... ahora, el presidente de la República en ejercicio, es decir, yo, si Dios quiere, puede objetarla por razones de conveniencia nacional. Yo no la voy a objetar. Yo mismo lo llevo (a EEUU)", afirmó De la Espriella.

Petro ha dicho que sus opositores de la "extrema derecha" han querido formar un supuesto complot para que se le abran procesos en Estados Unidos en los que termine preso, especialmente utilizando como excusa los procesos de negociación de paz que ha abierto con múltiples grupos armados ilegales en su política de "paz total".

El mandatario fue sancionado a finales de 2025 por el Departamento del Tesoro por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, sin ofrecer pruebas, por lo que ha pedido a ese país que lo excluya de la lista de sanciones que ha restringido el acceso a servicios financieros.

Colombia se prepara para elegir al sucesor de Petro en el poder el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, en la que compiten 13 candidatos, incluido el senador Iván Cepeda, que representa el movimiento político de Petro.