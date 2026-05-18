Abogados revelan cooperación de Saab con la DEA

MIAMI (AP) — Un aliado cercano del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue acusado el lunes de sobornar a altos funcionarios para robar cientos de millones de dólares de contratos gubernamentales en un momento de crisis generalizada en la nación sudamericana.

Alex Saab acusado de soborno en Venezuela

Alex Saab compareció por primera vez ante la corte después de haber sido deportado durante el fin de semana por la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte de una purga de empresarios cercanos al poder que se cree que se enriquecieron mediante tratos corruptos con Maduro.

Esposado y con uniforme de prisión, Saab respondió en inglés "Sí, señora" luego que una jueza federal en Miami le preguntó si entendía los cargos en su contra: un solo cargo de lavado de dinero vinculado a un plan de hace una década para crear empresas falsas, falsificar registros de envío y sacar tajada de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México.

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Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante el primer gobierno de Donald Trump en 2019 y fue arrestado posteriormente en Cabo Verde mientras se encontraba en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel hacia Irán.

Pero el entonces presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela. El acuerdo —parte de un intento fallido de la Casa Blanca por convencer a Maduro de celebrar elecciones presidenciales libres en Venezuela— recibió fuertes críticas de los republicanos y funcionarios federales del orden, quienes inmediatamente comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos que no estaban cubiertos en el indulto.

Delcy Rodríguez defiende extradición y postura oficial

Ministro del Interior de Venezuela defiende extradición de Saab

Autoridades de Estados Unidos han descrito desde hace tiempo a Saab como el "recaudador" de Maduro y podrían pedirle que actúe como un valioso testigo contra su antiguo protector, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan luego que fue capturado en una operación militar de Estados Unidos en enero pasado.

La nueva acusación de Estados Unidos contra Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por reformular las relaciones con Venezuela.

Trump y altos funcionarios de su gobierno han elogiado a Rodríguez, quien ha abierto de par en par la industria petrolera de Venezuela a la inversión de Estados Unidos en un momento en que los precios del crudo van en aumento debido a la guerra con Irán. A cambio, la Casa Blanca ha enfriado las conversaciones sobre celebrar elecciones, que la Constitución venezolana exige dentro de los 30 días posteriores a que un presidente sea declarado en "falta absoluta".

Pero Rodríguez enfrenta enorme presión interna del ala más radical e ideológica del partido gobernante, algunos de cuyos integrantes, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, ejercen una gran influencia dentro de las fuerzas de seguridad del país y también enfrentan cargos penales en Estados Unidos.

Mario Silva, quien durante años difundió propaganda progubernamental como conductor de un programa en la televisión estatal antes de ser retirado del aire poco después de la captura de Maduro, cuestionó la legalidad de la salida de Saab, asegurando que viola una prohibición constitucional de la extradición.

""Nadie en este momento está a salvo", afirmó Silva en una transmisión en vivo publicada el domingo en redes sociales, en la que afirmó que Estados Unidos no negocia.

Cabello, por su parte, se expresó a favor de la deportación de Saab, asegurando que había obtenido su documento de identidad venezolano por medios ilegales.

Quizás anticipando reacciones adversas, la autoridad migratoria de Venezuela, SAIME, mencionó el sábado a Saab en un comunicado al señalar que "el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional". Rodríguez reiteró el lunes esa postura, declarando que estaba comprometida a defender los intereses de Venezuela.

Abogados: Saab colaboró con la DEA

Rodríguez colmó de elogios a Saab hace algunos años, durante la campaña internacional del gobierno de Venezuela para liberarlo de la custodia de Estados Unidos. En ese momento, cuando se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro, Rodríguez lo describió como un diplomático inocente que había sido secuestrado ilegalmente por Estados Unidos.

Pero Rodríguez se ha distanciado de Saab mientras consolida su poder, despidiéndolo de su gabinete y retirándolo de su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.

Saab amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano. La acusación en su contra en 2019 estaba vinculada a un contrato gubernamental para viviendas de interés social que nunca se construyeron.

La nueva acusación se deriva de otro caso que el Departamento de Justicia presentó contra un viejo socio de Saab por el llamado programa CLAP que Maduro creó para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a venezolanos pobres en un momento de hiperinflación y una moneda en ruinas.

Saab fue identificado en la acusación de 2021 como "Cómplice 1" y presuntamente ayudó a montar una red de empresas utilizada para sobornar a un gobernador pro-Maduro que otorgó a los socios comerciales un contrato para importar cajas de alimentos desde México a un precio inflado.

A medida que las sanciones de Estados Unidos paralizaron el comercio exterior de Venezuela, Saab y otras figuras presuntamente ampliaron su influencia dentro del gobierno de Maduro, accediendo a miles de millones de dólares en ventas de petróleo de la paraestatal PDVSA, afirmó la fiscalía en una acusación dada a conocer el lunes.

Ahora que se encuentra bajo la custodia de Estados Unidos, se le podría pedir que testifique contra su antiguo protector —posibilidad que ha sopesado en otras ocasiones.

Saab se reunió en secreto con la Administración de Control de Drogas (DEA) antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que el empresario había ayudado durante años a la DEA a desenredar la corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Como parte de esa cooperación, entregó más de 12 millones de dólares en ganancias de negocios turbios.