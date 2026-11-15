Abren pesquisa por atentado contra periodista en Panamá

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Ciudad de Panamá.- Las autoridades panameñas abrieron una pesquisa por el presunto atentado perpetrado contra la residencia del periodista de investigación Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ocurrido la madrugada del sábado, que fue repudiado por diferentes gremios y organizaciones periodísticas.

La Procuraduría General de la Nación informó en un comunicado que se investiga la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de "incendiarismo". Agrega que las pesquisas podrán ampliarse si se detectan otras posibles conductas delictivas.

De acuerdo con el diario La Prensa, del cual Rodríguez es subdirector asociado, un artefacto explosivo fue lanzado durante la madrugada del sábado contra la residencia de Rodríguez en un sector residencial de la capital panameña. Indicó que al momento del ataque, la esposa del comunicador se encontraba en la vivienda, pero logró salir ilesa. Dos vehículos resultaron calcinados y parte del techo de la residencia.

Rodríguez es un veterano periodista de investigación en temas de corrupción y columnista del diario La Prensa, uno de los más influyentes en el país centroamericano y que ganó notoriedad como medio crítico a la pasada dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega, expulsado por una invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989.

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Rodríguez formó parte este año de una investigación internacional sobre presuntos negocios millonarios en la comercialización de crudo venezolano en que estaría implicado el entorno del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de sociedades relacionadas supuestamente con un empresario panameño en 2025.

El presidente de Corporación La Prensa —la casa editora—, Jorge Molina, rechazó lo que calificó como un ataque al periodista ya la profesión.

"Estamos preocupados porque el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a actos de terrorismo", señaló en un encuentro con los medios en la sede del rotativo.