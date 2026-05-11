Abren sala de lectura con los expedientes Epstein en NY

Los archivos del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein se están convirtiendo en material de museo.

Una instalación temporal abrió sus puertas en la ciudad de Nueva York, donde se exhiben más de 3,5 millones de páginas de documentos relacionados con el magnate fallecido, publicados en los últimos meses por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Exhibición y organización de los archivos

Se trata de una especie de sala de lectura en Tribeca, Manhattan, irónicamente llamada "Sala de Lectura en Memoria de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein".

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La sala estará abierta hasta el 21 de mayo y exhibe aproximadamente 3.437 volúmenes.

Los organizadores tardaron un mes en imprimir y encuadernar todos los documentos.

Esta iniciativa es obra del Institute for Primary Facts, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia gubernamental.

Objetivos y contexto de la sala de lectura

Según explicaron sus creadores, la sala de lectura busca visibilizar la impunidad de la que gozaba el financista e incluye una vela conmemorativa en honor a las más de 1200 víctimas.

La instalación también presenta una cronología de la relación entre Epstein y Trump, desde su primer encuentro en Palm Beach en 1987 hasta la discusión que llevó al magnate a expulsar al pedófilo de Mar-a-Lago en 2007.

"Los documentos que hay en esta sala son prueba de uno de los crímenes más horribles de la historia estadounidense", declaró David Garrett, uno de los organizadores, a la revista "Wired".

"Espero que cuando la gente venga aquí, se dé cuenta de que en Estados Unidos rige el estado de derecho y que tomen una postura firme", concluyó.