Accidentes viales en Camboya dejan 14 muertos y 79 heridos

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NOM PEN, Camboya (AP) — Dos percances viales en Camboya el sábado derivaron en la muerte de al menos 14 trabajadores de fábricas de confección y en que otros 79 resultaran heridos, en su mayoría mujeres.

El sector de la confección es el principal generador de exportaciones del país, y su ventaja competitiva radica en los bajos costos laborales. Los salarios, incluidas las horas extra, suelen ascender a entre 200 y 300 dólares al mes.

Detalles confirmados de los accidentes

El primer incidente ocurrió en la provincia de Kampong Chhnang, a unos 60 kilómetros (37 millas) al norte de la capital, Nom Pen, cuando un camión pesado de carga chocó contra un camión de techo abierto que transportaba a trabajadores a su fábrica. Nueve personas murieron y 44 resultaron heridas, según un comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo.

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El segundo choque ocurrió en la provincia suroriental de Svay Rieng, uno de los principales centros de fábricas de confección de Camboya. Un autobús que llevaba trabajadores se salió de la carretera y se volcó, lo que causó la muerte de cinco personas y dejó otras 35 heridas.

Acciones de la autoridad y contexto laboral

Los camiones de techo abierto son el método de transporte habitual disponible para los trabajadores. A menudo carecen de asientos o bancos, lo que obliga a los pasajeros a ir de pie e incrementa significativamente el riesgo de sufrir lesiones o morir.

El comunicado del Ministerio del Trabajo indicó que 74 de las 93 víctimas de los choques eran mujeres, lo que coincide aproximadamente con la proporción de mujeres en la fuerza laboral del sector de la confección. El ministro de Trabajo, Heng Sour, dijo en un discurso por el Día Internacional de la Mujer en marzo que alrededor del 80% de los trabajadores de la confección de Camboya son mujeres.

El Ministerio del Trabajo manifestó estar "profundamente conmocionado por dos horribles accidentes de tráfico que ocurrieron simultáneamente", y pidió el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito para prevenir accidentes.

Un informe del Ministerio de Transporte señala que 1.467 personas murieron en percances de tráfico en Camboya en 2025, lo que los convierte, por mucho, en la principal causa de muertes accidentales en la nación del sudeste asiático.

El sector de la confección del país, que abarca prendas de vestir, calzado y artículos de viaje, emplea a entre 800.000 y 1 millón de personas en aproximadamente 1.900 fábricas, y la producción representó más de 15.500 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según el Ministerio de Comercio.