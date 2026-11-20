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COPENHAGUE, Dinamarca.- El Parlamento de Dinamarca aprobó el jueves un acuerdo alcanzado tras arduas negociaciones con Groenlandia y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, un paso final destinado a disipar meses de tensiones por la presión del gobierno de Trump sobre una posible toma de control estadounidense de la vasta isla, rica en minerales.

El acuerdo trilateral establecido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes daneses y groenlandeses, allana el camino para la instalación de más bases estadounidenses en Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país socio de la OTAN. También reduce las tensiones en la alianza atlántica y con la Unión Europea por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos.

El secretario del Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que el acuerdo "hará que todos estemos más seguros, más fuertes y más protegidos".

"Este acuerdo moderniza la asociación de defensa entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia y refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados en la OTAN", escribió Rubio en X. "Espero con interés una mayor cooperación en el futuro".

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La votación de 109 sufragios a favor y 0 en contra, realizada en el Folketing, equivale a una decisión final: el acuerdo entra en vigor una vez que los parlamentos de Dinamarca y Groenlandia lo hayan aprobado, seguido de una notificación formal a Estados Unidos enviada en una nota diplomática.