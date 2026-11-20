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LOS ÁNGELES.- Tres personas fueron acusadas formalmente por su presunta participación en la planeación y ejecución de una enorme operación de asaltos a trenes, en la que se sustrajo mercancía por un valor superior a los 22 millones de dólares —desde populares modelos de zapatos deportivos hasta herramientas eléctricas.

Una acusación federal dada a conocer el jueves revela detalles de un grupo organizado que asaltó más de 30 trenes que transportaban zapatillas Nike, calzado Crocs, herramientas eléctricas y otros productos importados a Estados Unidos a través de Los Ángeles y Long Beach, dos de los puertos de mayor actividad en el país.

Los trenes que llevan mercancías a tiendas y clientes en todo el país se han convertido en uno de los principales blancos de robos a gran escala en los últimos años, particularmente en algunos de los puertos más importantes de EU, donde a diario se reciben cargamentos por cientos de millones de dólares.

Los robos han atraído la atención de las compañías minoristas más grandes del mundo, incluidos gigantes como Amazon.

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Los hombres obligan a trenes a parar en lugar determinado, estropeando los frenos del vehículo, asegura el acta acusatoria.