Alarma en un crucero en el Atlántico, antavirusvirus mata a 3

ROMA, Italia, mayo 4 (NSA/ EL UNIVERSAL).-PDebería haber sido un viaje de ensueño, un

que comenzó hace aproximadamente tres semanas en

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, en el sur de Argentina, con destino a, la capital de Cabo Verde, y con escala en la Antártida.Pero para los, provenientes de 23 países distintos, a bordo del buque de crucerose convirtió en una crisis sanitaria debido a un presunto, un agente patógeno que habría provocado al menosy otros tantos contagios.La(OMS) informó que una de las víctimas ya dio positivo en el virus, mientras que aún no se confirmó el vínculo para las otras dos muertes ni para las tres personas que presentan síntomas compatibles con la infección.Como reconstruyó, la compañía de cruceros que gestiona el, el primer turista que probablemente pagó las consecuencias delfue unde 70 años.Murió a bordo del barco el 11 de abril, y fue seguido aproximadamente un par de semanas después por su esposa, de 69 años, quien enfermó antes de fallecer en la, en el Atlántico Sur, adonde había desembarcado para acompañar el transporte del cuerpo de su marido.El, después, fue el turno de un, que falleció a bordo de la embarcación. Un ciudadano británico de 69 años, en cambio, fue ingresado enen Johannesburgo, mientras que, según Oceanwide, "dos miembros del personal presentan síntomas respiratorios agudos, uno leve y el otro grave".Según la OMS, la causa desencadenante del presunto brote sería el, que se transmite principalmente cuando el patógeno -presente en las heces, la saliva y la orina de los- se dispersa en el aire.Sin embargo, entambién puede transmitirse entre personas.Dos enfermedades pueden ser causadas por el virus: una afecta a los pulmones y la otra ataca a los riñones.Según los datos de la OMS, la primera tiene una tasa de mortalidad del 40%. A pesar de este alto porcentaje, según, director de la sección europea de la Organización, no habría "ningún motivo para entrar en pánico ni para imponer restricciones a los viajes", porque es raro que las infecciones porse propaguen "fácilmente entre personas".A pesar de las declaraciones tranquilizadoras de Kluge y del aislamiento actual en eldispuesto por Oceanwide,, presidenta del instituto de sanidad pública de Cabo Verde, prohibió que los pasajeros desembarcaran en el país africano "para proteger a la población local".Según los datos de, el buque aparece actualmente fondeado frente al puerto de. Mientras tanto, el operador del crucero insistió y afirmó que las islas de, en Canarias, se están "considerando para el atraque del".Una hipótesis confirmada por el gobierno provincial de las islas españolas, cuyas autoridades ya están en contacto con el ministerio de Sanidad de Madrid para evaluar la situación y aplicar las medidas necesarias en caso de que el desembarco reciba la autorización.