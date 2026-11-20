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LONDRES.- Un vibrante paisaje pintado por Vincent van Gogh semanas antes de su muerte se vendió por 190,4 millones de dólares en una subasta, un récord para una obra del artista.

"Châtaigniers en fleurs" (Castaños en flor) superó su estimación de 180 millones de dólares en una subasta de Sotheby´s en Nueva York el miércoles. La venta siguió adelante tras un acuerdo entre sus actuales propietarios y los herederos de una familia judía que lo vendió en la Alemania de la era nazi.

Sotheby´s anunció un acuerdo el día anterior a la subasta entre la familia argentina Blaquier-Arrieta, que ha sido propietaria del cuadro desde 1975, y los descendientes de Hedwig y Samuel Fischer, quienes lo vendieron en 1936.

Un abogado de los herederos Fischer había solicitado que se pospusiera la venta hasta que Sotheby´s demostrara que el cuadro no se había vendido bajo coacción.

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La casa de subastas indicó que, "en reconocimiento de la compleja historia del cuadro durante la era nazi y del sufrimiento soportado por la familia Fischer durante el Holocausto, ambas familias han alcanzado una resolución mutuamente satisfactoria". No dio a conocer detalles del acuerdo.