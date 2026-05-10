Aramco usa oleoducto para sortear bloqueo en Ormuz

Aramco, la empresa petrolera más grande del mundo, informó el domingo que sus ganancias en el primer trimestre del año aumentaron un 25% respecto al año pasado, luego de que la guerra con Irán interrumpió los suministros de crudo y elevó los precios en todo el mundo.

Aramco usa oleoducto Este-Oeste para sortear bloqueo en Ormuz

Aramco, con sede en Arabia Saudí, dijo que logró desviar con éxito algunas de sus exportaciones de petróleo hacia un oleoducto para evitar el estrecho de Ormuz, cuya navegación se ha visto interrumpida por la guerra con Irán.

El precio del crudo Brent, de referencia internacional, subió el domingo un 2,58% hasta alcanzar los 103,91 dólares por barril. El monto sigue por debajo del precio máximo de 119 dólares que ha alcanzado durante el conflicto, pero sigue muy por encima de su nivel de aproximadamente 70 dólares por barril antes de que comenzaran los combates.

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Ganancias y capacidad del oleoducto Este-Oeste

El presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin H. Nasser, señaló que el Oleoducto Este-Oeste, que atraviesa Arabia Saudí desde sus yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, opera actualmente a su máxima capacidad de 7 millones de barriles de petróleo por día. Indicó que el oleoducto está "ayudando a mitigar el impacto del shock energético global y brindando alivio a los clientes".

Sin embargo, es apenas una fracción de la producción típica de Aramco, la cual produjo 11,1 millones de barriles de petróleo diarios durante el cuarto trimestre de 2025.

Aramco reportó una ganancia de 32.500 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 31 de marzo, un aumento del 25% respecto del mismo período de hace un año. La empresa estatal había reportado una caída del 12% en sus ganancias anuales de 2025.

Antes de la guerra, el 20% del petróleo comercializado en el mundo pasaba por el estrecho de Ormuz, al igual que grandes suministros de gas natural, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo. Irán tomó el control de la vía marítima después de que Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto el 28 de febrero, y un bloqueo naval impuesto por Estados Unidos el mes pasado también ha complicado el uso del canal.

"A pesar de estos obstáculos, Aramco sigue enfocada en sus prioridades estratégicas y está aprovechando tanto su infraestructura nacional como su red global para sortear la disrupción", señaló Amin H. Nasser en un comunicado. "Los acontecimientos recientes han demostrado claramente la contribución vital del petróleo y el gas a la seguridad energética y a la economía global, y son un duro recordatorio de que un suministro energético confiable es fundamental".