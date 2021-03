Argentina: Individuo cita a niña; la familia va y le da golpiza

Un hombre de 25 años contactó a una niña de 12 a través de las redes sociales en Argentina pero, al enterarse los padres, le tendieron una trampa. Aceptaron encontrarse con él y le dieron una golpiza.

El caso se registró el fin de semana en la ciudad argentina de Eldorado, en la provincia de Misiones, reportaron medios locales y nacionales. Por seguridad, no se revelaron los nombres de los implicados.

La menor fue contactada por un desconocido a través de una red social. Empezó como una charla superficial, pero cuando el sujeto empezó a subir el tono de la conversación, la pequeña le contó a su madre lo que estaba pasando.

La mujer decidió seguirle el juego al desconocido. Quería saber hasta dónde quería llegar, y fue así como se hizo pasar por su hija. Él le propuso encontrarse el domingo pasado en un lugar determinado y le dijo cómo iría vestido para que pudiera identificarlo.

Quien llegó a la cita fue la madre de la niña, acompañada por familiares. El individuo intentó huir, pero no lo logró y la familia comenzó a golpearlo. Los vecinos del lugar alertaron a la policía y, cuando llegaron los oficiales, la madre de la niña denunció lo que había pasado. El personaje, con el rostro desfigurado por la paliza, fue llevado a la comisaría, y la madre presentó una denuncia por el acoso a su hija.

Medios como El Clarín, citando a voceros policiales, detallaron que en la golpiza participó alrededor de una decena de personas, y que ahora las autoridades investigan si hay más menores que el individuo haya querido contactar.

No es el primer caso de este tipo. En febrero de 2018, un argentino de 29 años contactó a una niña de 11 a través de Whatsapp, en Buenos Aires.

Igual que ocurrió el fin de semana pasado, en aquella ocasión la niña le contó a su padre lo que estaba pasando. El padre se hizo pasar por ella y acordó una cita con el personaje, a quien le dio una paliza. El padre fue acusado de lesiones y el otro individuo por ciberacoso.