logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arranca la COP31 entre llamadas a cooperación

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca la COP31 entre llamadas a cooperación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Antalya, Turquía.- La cumbre climática COP31 arrancó este lunes en Antalya (Turquía) entre llamadas a la cooperación internacional en un mundo enfrentado y dividido, nuevas señales de la aceleración del calentamiento y un caos organizativo que dejó a miles de participantes atrapados en largas colas para acceder al recinto.

      Mientras los representantes de casi 200 países comenzaban dos semanas de negociaciones sobre el futuro del planeta, la ONU advertía de que el calentamiento se ha convertido en una "crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas", con unas 50,000 muertes por las olas de calor del verano en Europa.

      La primera jornada estuvo así marcada por el contraste entre la urgencia de actuar, con una temperatura media mundial que entre enero y septiembre superó en 1.47 grados los niveles preindustriales, y las dificultades políticas, económicas e incluso logísticas para una respuesta.

      "Las guerras y las tensiones geopolíticas persisten. Las rutas comerciales, las redes energéticas y las cadenas de suministro se están rediseñando", advirtió eEl ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia .

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires
        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires

        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires

        SLP

        AP

        Unas 2,5 millones de personas asistieron a la misa del papa en Buenos Aires, la mayor en su viaje.

        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores
        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores

        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores

        SLP

        AP

        Francia convocó al embajador iraní y anunció sanciones europeas contra los responsables.

        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales
        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales

        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales

        SLP

        AP

        La política exterior de Estados Unidos tras elecciones intermedias genera incertidumbre entre aliados del G7.

        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos
        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos

        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos

        SLP

        AP

        La iniciativa busca reducir costos y acelerar proyectos de energía limpia y fósil en el país.