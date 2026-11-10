Arranca la COP31 entre llamadas a cooperación

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Antalya, Turquía.- La cumbre climática COP31 arrancó este lunes en Antalya (Turquía) entre llamadas a la cooperación internacional en un mundo enfrentado y dividido, nuevas señales de la aceleración del calentamiento y un caos organizativo que dejó a miles de participantes atrapados en largas colas para acceder al recinto.

Mientras los representantes de casi 200 países comenzaban dos semanas de negociaciones sobre el futuro del planeta, la ONU advertía de que el calentamiento se ha convertido en una "crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas", con unas 50,000 muertes por las olas de calor del verano en Europa.

La primera jornada estuvo así marcada por el contraste entre la urgencia de actuar, con una temperatura media mundial que entre enero y septiembre superó en 1.47 grados los niveles preindustriales, y las dificultades políticas, económicas e incluso logísticas para una respuesta.

"Las guerras y las tensiones geopolíticas persisten. Las rutas comerciales, las redes energéticas y las cadenas de suministro se están rediseñando", advirtió eEl ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia .

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