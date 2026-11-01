Arrestan a 139 en GB por apoyo a palestinos
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Londres, Ing.- La policía de Londres indicó que arrestó a 139 personas el sábado en una protesta frente a la embajada estadounidense en Londres en apoyo al grupo proscrito Acción Palestina.
La mayoría de los detenidos había expresado apoyo a una organización proscrita, señaló la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.
Muchos de los que protestaban eran jubilados y habían estado sosteniendo carteles que decían: "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestina Action". Un manifestante trepó a un árbol y se le pudo ver ondeando un cartel que decía: "Dios nos ayude. Maestros que apoyan a Palestina. Acción Palestina".
El gobierno británico ilegalizó al grupo de protesta de acción directa el año pasado calificándolo de organización terrorista, con lo cual pertenecer a él o apoyarlo puede derivar en penas de hasta 14 años de prisión.
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Palestina Action, fundada en 2020, busca detener el apoyo militar del Reino Unido a Israel, al que acusa de cometer genocidio contra los palestinos, una acusación que Israel niega enérgicamente.
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