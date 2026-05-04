Asteroide 2024 YR4: ¿por qué la NASA activó protocolos de emergencia?

La NASA encendió protocolos de vigilancia tras detectar al asteroide 2024 YR4, un objeto clasificado como potencialmente peligroso por su trayectoria cercana a la Tierra. Aunque el riesgo es bajo, la fecha estimada de aproximación causa incertidumbre.

NASA activa protocolos de emergencia para asteroide 2024 YR4

Este cuerpo celeste, identificado a finales de 2024, mide entre 40 y 90 metros de diámetro, dimensiones suficientes para provocar daños locales si llegara a impactar. Por ahora, científicos mantienen monitoreo constante para afinar su trayectoria.

Los primeros cálculos de la NASA señalan el 22 de diciembre de 2032 como una fecha clave para su posible acercamiento a la Tierra.

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Riesgo y medidas preventivas ante el asteroide 2024 YR4

Sin embargo, esta proyección no es definitiva. A medida que se recaban nuevos datos, la órbita del asteroide puede ajustarse, lo que podría reducir aún más la probabilidad de colisión.

Expertos insisten en que, aunque el escenario está bajo análisis, el riesgo actual es bajo y podría disminuir con el tiempo.

En caso de que 2024 YR4 se dirija hacia el planeta, lo más probable -según especialistas- es que se desintegre en la atmósfera antes de tocar superficie.

Este fenómeno, conocido como explosión aérea, puede generar:

- Ondas de choque capaces de romper ventanas

- Vibraciones que afecten estructuras ligeras

- Destellos visibles en el cielo

El nivel de daño dependería del tamaño final del fragmento y del lugar donde ocurra el evento.

La activación de protocolos no significa un impacto inminente. Se trata de una medida preventiva que ocurre cuando la probabilidad de colisión supera ciertos umbrales, generalmente por encima del 1%.

Esto permite que agencias coordinen acciones como:

- Seguimiento detallado del objeto

- Simulaciones de impacto

- Evaluación de posibles estrategias de desvío

Estas medidas forman parte de la llamada defensa planetaria, un sistema diseñado para anticipar riesgos y evitar escenarios catastróficos.

Por ahora, la comunidad científica coincide en un punto: no hay motivo de alarma inmediata.

El monitoreo continuo permitirá determinar con mayor precisión la trayectoria del asteroide en los próximos años, y todo apunta a que el riesgo podría reducirse conforme avance la investigación.