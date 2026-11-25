Atacan sistema no confidencial de CIA
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WASHINGTON.- Un sistema no confidencial de la CIA fue vulnerable en un ciberataque, según una persona familiarizada con el incidente.
La vulnerabilidad no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto, indicó la persona, que no estaba autorizada a hablar por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
La vulnerabilidad afectó un sistema que gestiona inteligencia de fuentes abiertas, una disciplina que implica la recopilación y el análisis de datos disponibles públicamente de fuentes que incluyen internet, satélites comerciales y corredores privados de datos. Aunque, en términos generales, la información es pública total o parcialmente, la información de fuentes abiertas puede dar a los analistas de inteligencia una visión significativa, ya sea por sí sola o en combinación con inteligencia obtenida de programas de espionaje clasificados.
De momento se desconoce qué tipo de información quedó comprometida o quién fue el responsable del ataque.
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The New York Times fue el primer medio en informar sobre la vulnerabilidad el martes.
El incidente se produjo luego de una serie de fallas en sistemas que inquietaron a un gran número de estadounidenses.
Una red interna que la Agencia de Seguridad Nacional utiliza para comunicar información clasificada dejó de operar brevemente la semana pasada.
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