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Ataque explosivo contra base militar en Colombia

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Ataque explosivo contra base militar en Colombia
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      BOGOTÁ.- Un nuevo atentado en una base militar en la región del Caribe colombiano dejó el sábado tres muertos y más de cuatro decenas de militares heridos, en medio de una arremetida violenta de ataques con explosivos durante las dos últimas semanas.

      El ejército colombiano informó que drones acondicionados con dispositivos explosivos fueron dirigidos sobre las instalaciones militares de Santa Rosa, ubicadas en el sur del departamento de Bolívar, en el Atlántico.

      El acto, que fue calificado por la institución como "terrorista", dejó tres uniformados muertos, 16 heridos de gravedad y otros 31 afectados que recibieron atención médica, indicó el balance más reciente de la institución.

      "El terrorismo no nos va a doblegar", escribió el presidente Abelardo de la Espriella, al rechazar el violento acto de quienes pretenden "desafiar la autoridad del Estado". Aseguró que ordenó "perseguir y capturar a los responsables" así como recuperar control de territorios.

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      De momento, el hecho violento no fue adjudicado por las autoridades a una agrupación armada ilegal específica.

      Videos grabados en el momento de la explosión y que fueron divulgados en redes sociales dejaron ver el humo que se levantaba cuando los artefactos impactaron la unidad militar al tiempo que los uniformados corrían en medio del caos.

      Según la Defensoría del Pueblo, en esa zona operan varias estructuras irregulares que se disputan el control de territorio para el narcotráfico, minería ilegal y extorsión, ente las que menciona a las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzado en armas desde 1964.

      La jornada marcada por la violencia iniciada en la madrugada con otro ataque con drones explosivos cerca de un peaje en la vía Panamericana, en Cali, sin que se registren heridos. El Ministerio de Defensa condenó el hecho e informó que soldados vigilaban la zona donde el paso vehicular fue restablecido.

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