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Ataque israelí mata a cinco personas en Franja de Gaza

Las muertes se producen pese a un acuerdo de alto al fuego

Por AP

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ataque israelí mata a cinco personas en Franja de Gaza
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      Cinco personas murieron el martes en la Franja de Gaza por ataques israelíes, informaron autoridades hospitalarias.

      Cuatro personas murieron en tres ataques israelíes separados en la Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa. En la ciudad sureña de Jan Yunis, una persona murió por disparos después de cruzar la Línea Amarilla, según el Hospital Nasser.

      El ejército israelí dijo que había atacado a combatientes en Ciudad de Gaza, pero no ha hecho ningún comentario sobre el tiroteo en Jan Yunis. Las muertes se producen en medio de continuos ataques israelíes en Gaza pese a un acuerdo de alto el fuego que se anunció a finales de 2025.

      Varios colonos israelíes atacaron a palestinos y activistas que los acompañaban mientras cosechaban aceitunas en Cisjordania, un territorio palestinos bajo ocupación de Israel, dijeron el martes un activista y funcionarios locales.

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      Mattan Berner Kaeish, un activista de Protect the Harvest, dijo que los israelíes golpearon a varias personas con palos y piedras en la aldea de Qusra. Rabbis for Human Rights también compartió un video en Instagram que muestra a un israelí enmascarado golpeando a una mujer en la cabeza con un asta de bandera.

      Imágenes de The Associated Press mostraron el arribo de soldados israelíes para intentar dispersar a las multitudes. Tras el enfrentamiento, otro grupo de colonos israelíes intentó entrar en la aldea y arrojó piedras a las fuerzas de seguridad israelíes, que respondieron con gas lacrimógeno.

      El ejército israelí confirmó que se arrojaron piedras contra soldados sin especificar quién las lanzó.

      Ataques nocturnos en Yemen hieren a 9 personas y matan a 1 más

      Un ataque aéreo perpetrado el martes alcanzó una gasolinera en la capital yemení de Saná, donde mató a una persona e hirió a otras tres, mientras que otro ataque aéreo tuvo como objetivo una compañía petrolera e hirió al menos a seis personas, informó el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

      La agencia culpó a Arabia Saudita de los ataques: The Associated Press no pudo verificar sus afirmaciones de forma independiente.

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