Ataques aéreos de Israel en sur de Líbano dejan 19 muertos

BEIRUT (AP) — Los ataques aéreos que Israel lanzó el martes en el sur de Líbano provocaron la muerte de al menos 19 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés, en la más reciente serie de ofensivas casi diarias de ambas partes, que no se han detenido pese al frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah, negociado por Estados Unidos.

Israel ataca infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano

Hasta el momento, el ejército de Israel no ha comentado sobre las víctimas ni sobre incidentes específicos, pero indicó que, entre la tarde del lunes y la tarde del martes, atacó más de 25 sitios de infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano.

Los recientes combates entre Israel y Hezbollah comenzaron el 2 de marzo, cuando el grupo político-paramilitar libanés lanzó cohetes contra Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

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Impacto de los ataques en comunidades libanesas

En Beirut, el gobierno señaló que un solo ataque contra la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en la provincia costera de Tiro, provocó la muerte de 10 personas, entre ellas tres niños y tres mujeres. Tres personas resultaron heridas, incluido un menor.

El ministerio no ofreció más detalles sobre el ataque, pero la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado, informó que la ofensiva destruyó una casa y dejó a varias personas bajo los escombros. Sus cuerpos fueron sacados más tarde ese mismo día.

Según el ministerio, en otro ataque aéreo, esta vez contra la ciudad sureña de Nabatieh, cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas, incluidas dos mujeres. Un tercer ataque en la cercana aldea de Kfar Sir mató a cinco personas, entre ellas, una mujer.

Las muertes más recientes se produjeron un día después de que el número de fallecidos en la reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah superara los 3.000, y dos días después de que la tregua negociada por Estados Unidos, vigente desde el 17 de abril, fuera extendida por 45 días.

Desde entonces, Israel ha invadido el sur de Líbano y ha bombardeado Beirut, su capital, así como otras zonas, afirmando que su objetivo es la infraestructura de Hezbollah. El grupo, que es, al mismo tiempo, una organización paramilitar y una poderosa institución política en Líbano, ha resistido la presión para desarmarse, ejercida incluso por el gobierno libanés.

Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano por los combates, y algunas se refugian en tiendas de campaña a lo largo de carreteras y junto al mar Mediterráneo en Beirut.

Israel, por su parte, no ha podido frenar los frecuentes ataques con drones de Hezbollah dirigidos contra sus tropas en suelo libanés y contra localidades fronterizas del norte de Israel.

El ejército israelí informó que uno de sus soldados murió el martes en combate en el sur de Líbano, lo que elevó a 21 el número de militares israelíes muertos desde que comenzó el más reciente conflicto.