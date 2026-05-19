Audiencia de Joaquín Guzmán López se reprograma para agosto
Joaquín Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado ante corte en Illinois.
La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo del líder histórico del Cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue reprogramada de nuevo al 31 de agosto.
Guzmán López se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Illinois.
"La audiencia presencial programada para el 1 de junio de 2026 se cancela y se reprograma para el 31 de agosto de 2026 a la 1:30 p. m.", se indica en la minuta.
Mientras que Ovidio Guzmán fue entregado por el gobierno mexicano al de Estados Unidos, Joaquín Guzmán se entregó y entregó con él a Ismael "El Mayo" Zambada, con la esperanza, según quedó acreditado en el documento judicial, de lograr un acuerdo más benigno para él. Tanto él como Ovidio se declararon culpables de los cargos de narcotráfico que se les imputan y, en el caso de este último, el pacto incluye cooperar con el gobierno estadounidense.
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