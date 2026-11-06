Aumentan condena de activista Joshua Wong
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Hong Kong.- El destacado activista hongkonés Joshua Wong fue condenado el jueves a 10 años adicionales de prisión en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, en un caso que, según críticos, refleja la represión contra el otro pujante movimiento prodemocracia de la ciudad.
Wong, de 30 años, encabezó por primera vez protestas estudiantiles cuando era adolescente y participó en esfuerzos de defensa internacional del movimiento democrático de Hong Kong. El activista ya cumple una pena de cuatro años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en el mayor caso de seguridad nacional de la ciudad, y debía quedar en libertad en enero. Pero se le imputó además en 2025 el delito de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, un delito en virtud de la ley de seguridad impuesta por Beijing en 2020.
El juez William Tam dijo que Wong y el también activista Nathan Law se confabularon con funcionarios extranjeros y otros actores extranjeros y buscaron medidas contra China y Hong Kong.
El juez señaló la revocación por parte de EU del trato diferenciado de la ciudad como región administrativa especial y las sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos y de Hong Kong.
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