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Autoridades reprimen a los disidentes iraníes

Por AP

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Autoridades reprimen a los disidentes iraníes
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      El Cairo, Egipto.- Después de participar en una protesta antigubernamental en el campus, el estudiante de ciencias sociales fue citado a una audiencia disciplinaria en su universidad y se enfrentó a un comité intimidatorio: incluía a un clérigo que representaba al líder supremo de Irán y a un funcionario que se negó a identificarse.

      El interrogatorio al que lo sometieron puso de manifiesto la seriedad de las autoridades iraníes a la hora de erradicar la disidencia en las universidades, después de aplastar las manifestaciones masivas de enero y tras el estallido de la guerra con EU.

      El clérigo y el funcionario preguntaron: cuando el exlíder supremo Ali Jamenei fue asesinado en ataques aéreos al comienzo de la guerra el 28 de febrero, "¿qué sentiste?".

      Decenas de estudiantes universitarios en todo Irán enfrentan audiencias similares por sumarse a las protestas, según sindicatos estudiantiles locales y observadores externos de derechos humanos. 

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      Es otra cara de la campaña de las autoridades para silenciar la disidencia, mientras la guerra y el bloqueo naval impuesto por EU hace meses agravan la crisis económica del país. 

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