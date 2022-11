"Avalancha de votos" es una simple recomendación: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el llamado a una avalancha de votos en el 2024 es "una simple recomendación para cualquier partido. Si van a apoyar al candidato, a la candidata a la Presidencia, piensen también un verdadero sistema democrático existe poder Legislativo y existe el poder Judicial, no sólo el Ejecutivo como era antes".

Durante su conferencia de la mañanera y después de una disertación y de escuchar los argumentos de un panel donde participó el escritor Héctor Aguilar Camín, dijo "sí se necesita cuando se vaya a votar por cualquier partido, por cualquier coalición, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto el que sea, que no se olvide ese proyecto puede transitar sólo con el apoyo el Congreso y también del Poder Judicial.

Criticó a quienes el periodo neoliberal, en el periodo neo porfirista, veían al Presidente como un florero, como adorno, como un empleado de la oligarquía que no le cobraba impuestos a los potentados, a las corporaciones y sí les cobraban al pueblo.

Dijo la "banda de malhechores, esos son que son los que quieren regresar. Nosotros también queremos regresen, pero lo que se robaron, que regresen lo que se robaron".