Avión de Turkish Airlines sufre incendio en aeropuerto de Nepal

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un avión de Turkish Airlines se incendió el lunes durante su aterrizaje en el principal aeropuerto de Nepal, lo que llevó a la tripulación a desplegar toboganes para evacuar de forma segura a todos los pasajeros, informaron autoridades.

La aerolínea indicó en un comunicado que se observó humo del tren de aterrizaje cuando rodaba y los pasajeros fueron evacuados como medida de precaución a través de toboganes.

El personal de emergencia en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú controló el incendio.

El aeropuerto fue cerrado el lunes por la mañana, pero reabrió casi dos horas después, una vez que el avión fue trasladado a un área más segura del aeropuerto. Los vuelos operaban según lo programado más tarde el lunes.

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A bordo del Airbus A330 procedente de Estambul viajaban 277 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

"El proceso de evacuación se completó con éxito y no se reportaron heridos", afirmó el comunicado citando al funcionario de la aerolínea Yahya Üstün. "Se ha planificado un vuelo adicional para el regreso, y nuestros equipos han iniciado las inspecciones técnicas de la aeronave".

Añadió que las evaluaciones iniciales indicaban que el humo fue causado por un mal funcionamiento técnico en una tubería hidráulica.

Nepal es escenario de incidentes aéreos relativamente frecuentes debido a su terreno montañoso y a los cambios de clima que dificultan las condiciones de vuelo.

En 2015, un avión de Turkish Airlines se despistó en el aeropuerto de Katmandú en medio de una densa neblina, lo que obligó a cerrar el aeropuerto por varios días. No se reportaron heridos, y el avión fue remolcado posteriormente del aeropuerto y convertido en un museo.