Barcos vinculados a Libia dispararon a un buque de rescate

ROMA (AP) — Embarcaciones armadas vinculadas a la guardia costera libia abrieron fuego el lunes contra un barco humanitario de rescate poco después de que este salvara a unos 90 migrantes de una embarcación de madera sobrecargada en el Mediterráneo, informó el grupo que opera el buque.

Sea-Watch, una organización no gubernamental alemana, señaló que su barco, el Sea-Watch 5, fue atacado tras realizar un rescate el lunes alrededor de las 08:00 GMT, a unos 43,4 kilómetros (27 millas) de la costa libia. El grupo indicó que las embarcaciones que se aproximaban "dispararon munición real, primero un solo tiro y luego una ráfaga de 10 a 15 disparos, y ordenaron al barco que se detuviera".

Un portavoz del gobierno en Trípoli, la capital libia, no respondió a una solicitud de comentarios.

La costa libia es uno de los principales puntos de partida de migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África en pequeñas embarcaciones, y miles mueren durante el peligroso trayecto.

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Sea-Watch manifestó que, en ese momento, había a bordo unos 30 miembros de la tripulación además de las personas rescatadas, y que temieron por sus vidas. La tripulación emitió una llamada de auxilio (mayday) y alertó a las autoridades italianas y alemanas; más tarde envió una segunda llamada de socorro al informarse que había cerca dos embarcaciones vinculadas a la guardia costera libia.

Un funcionario de la guardia costera italiana indicó que habían recibido un reporte del incidente. El portavoz Roberto D'Arrigo explicó: "Esto parece ser un incidente de seguridad, del cual se ha informado a los organismos y autoridades pertinentes, incluido el Estado de bandera del buque (Alemania)", y añadió que el barco se encontraba en el área de búsqueda y rescate patrullada por las autoridades libias cuando ocurrió el hecho.

El área de búsqueda y rescate es donde las autoridades locales coordinan las respuestas para personas en peligro en el mar.

Posteriormente, el Sea-Watch 5 fue escoltado fuera de la zona y se dirigía hacia el norte, rumbo al puerto italiano de Brindisi, que fue designado como lugar seguro, informó la guardia costera.

Julia Winkler, portavoz de Sea-Watch, afirmó que el grupo temía por la seguridad de quienes iban a bordo y pidió a los gobiernos europeos que intervengan y detengan lo que describió como un ataque por parte de fuerzas "pagadas y legitimadas por ellos".

La Unión Europea tiene un acuerdo con el gobierno libio para reducir el número de migrantes que atraviesan el país. Ha entregado a Libia 700 millones de euros (824 millones de dólares) desde 2015, gran parte de los cuales se ha destinado a reforzar la gestión fronteriza.

Sea-Watch indicó que rescató a todas las personas que estaban en la embarcación.

El grupo de ayuda subrayó que las tensiones han persistido durante las operaciones de rescate en la zona, y señaló episodios similares ocurridos en los últimos años.

El agosto pasado, el grupo humanitario SOS Mediterranee informó que la guardia costera de Libia disparó contra una de las embarcaciones que opera, el Ocean Viking, mientras buscaba en el Mediterráneo un bote de migrantes en peligro.

Las políticas migratorias de Italia en el Mediterráneo central han dependido durante mucho tiempo de la cooperación con Libia para frenar las salidas, incluido el apoyo, la capacitación y el suministro de equipos a la guardia costera libia para interceptar embarcaciones de migrantes.

Los críticos, entre los que hay varios grupos humanitarios, sostienen que este acuerdo ha alimentado las tensiones con las organizaciones de rescate y ha expuesto a los migrantes a abusos cuando son interceptados y devueltos a Libia, además de provocar enfrentamientos entre patrullas libias y embarcaciones de ONG.