Beatifican a un frágil guatemalteco asesinado

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CIUDAD DE GUATEMALA.- El frágil guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio fue beatificado el sábado en una misa celebrada en una finca municipal del centro de Guatemala, 43 años después de haber sido torturado y asesinado por mantener el secreto de confesión.

El cardenal mexicano Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dirigió la eucaristía en representación del papa León XIV, quien dijo que el país "contaba ya con un nuevo intercesor en el cielo". Una reliquia con restos de Ramírez Monasterio, fue presentada en la eucaristía.

"Vengo en nombre del papa León XIV que me concedió la gracia de representarlo en esta celebración", dijo Robles Ortega en su homilía. "Que Monasterio inspire a las familias guatemaltecas a vivir en humildad y solidaridad y que sostenga a los sacerdotes de todo el mundo con la finalidad diaria a las promesas de su ordenación".

Miles de personas asistieron a la misa de beatificación en una finca municipal en Santa Lucía Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez. Entre los asistentes estaba el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y familiares de Ramírez Monasterio.

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"Al contemplar su entrega, es imposible no volver los ojos a la historia ya la identidad profunda de está nación. Guatemala es por gracia e historia, una hermosa y dolorosa tierra de mártires", añadió el cardenal.

"El suelo guatemalteco ha sido regado generosamente con la sangre de hombres y mujeres que no dudaron en anteponer la fidelidad del evangelio a sus propias vidas en tiempos difíciles".

Robles Ortega dijo que el proceso de beatificación se remonta a 1996, cuando ya se proponía el nombre del ahora beato Ramírez Monasterio ante el santo Juan Pablo II, entonces papa y cabeza de la Iglesia católica. En 2000 de nuevo se solicitó la beatificación.