Bélgica informa de la muerte por coronavirus de una niña de 12 años

Bélgica informó este martes del fallecimiento de una niña de 12 años por coronavirus entre las 192 muertes registradas en el país en las últimas 24 horas, lo que eleva a 705 el total de decesos.



"Es una eventualidad que es muy rara, pero que nos conmociona", declaró visiblemente emocionado en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Emmanuel André, que no ofreció más datos sobre la niña.



El director del comité científico, Steven Gucht, agregó que esa información recuerda "que a todas las edades, desde los 10 años hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones".



"Es importante mencionar que esto es excepcional en gente joven. No es la regla. No sabemos qué salió mal. Es importante que se investigue caso por caso", agregó.



El Servicio Federal de Salud belga indicó que entre el lunes y el martes se registraron 876 nuevos casos con test de laboratorio en Bélgica, lo que supone 12.775 contagios confirmados.



Bélgica tiene 4.920 personas hospitalizadas por COVID-19, de las que 1.021 se encuentran en cuidados intensivos.



Entre el lunes y el martes se registraron 485 nuevas hospitalizaciones y 668 altas, agregaron las autoridades belgas.