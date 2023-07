"Bella", perra que acompañaba a náufrago rescatado, es mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Timothy Lyndsay Shaddock, el marinero australiano que rescatado por barco mexicano en el Pacífico, pisó tierra después de meses en el mar y dio unas breves declaraciones a la prensa.

Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años, se encontraba a la deriva en su catamarán averiado "Aloha Toa" en el Pacífico oriental, a unos 1.30 kilómetros de la costa (1.200 millas) cuando fue avistado por la tripulación de uno de los barcos de la flota Grupomar, cuyo dueño, Antonio Suárez, se dijo muy feliz de haber logrado el rescate.

Shaddock y su perrita Bella se encontraban en una situación "extremadamente precaria" luego de pasar tres meses sin provisiones adecuadas ni refugio, señala el escrito. La tripulación del atunero les proporcionó atención médica, comida e hidratación.

Suárez dijo que el barco "María Delia" ya es un navío antiguo, a punto de "jubilarse", por lo que es una gran satisfacción para él y Grupomar tener está feliz noticia.

Parte importante de la historia es "Bella", la perrita con la que fue rescatado Shaddock. "Ella es mexicana, ella es de aquí", contó el navegante australiano sobre el animalito, a quien calificó de "increíble".

Perrita "Bella" roba cámara tras ser rescatada con náufrago australiano

"Bella" es una perra mestiza con un carácter amable, quien le daba ánimos a Shaddock. La perrita regresará con Tim a Australia y se encuentra bien de salud, al igual que su compañero en altamar.

"Quise darla en adopción como tres veces, pero ella me seguía", contó el marinero australiano sobre "Bella", que robó cámara durante la conferencia de prensa. Reporteros y navegantes de la empresa que rescató a Tim Shaddock querían una foto con la perra.

"Estoy vivo pensé que en realidad no iba a lograr sobrevivir, de modo que muchísimas gracias", fueron sus primeras palabras en México.

El náufrago, quien fue rescatado por un barco atunero mexicano, dijo que pasó días difíciles luego de lanzarse al mar en el mar de Cortés rumbo a la polinesia francesa. "Fue una experiencia extraordinaria, me encanta el océano, me encanta la población marina", dijo.