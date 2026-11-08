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Bloque conservador toma ventaja en Nueva Zelanda

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Bloque conservador toma ventaja en Nueva Zelanda
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      WELLINGTON, Nueva Zelanda.- Con más del 95% de los votos contados, las elecciones en Nueva Zelanda no arrojaron el sábado una victoria definitiva ni para la derecha ni para la izquierda, pero el actual gobierno conservador se mantenía al borde de una mayoría extremadamente ajustada que podría permitirle lograr un precario regreso al poder.

      El Partido Nacional de Christopher Luxon y sus socios de coalición minoritaria —el libertario ACT y el populista NZ First— se acercaban al regreso más ajustado posible, por apenas un escaño. Esto sugiere que asegurar un segundo mandato requerirá largas negociaciones y dependerá de votos contados después del día de las elecciones, que históricamente se inclinan hacia la izquierda.

      El bloque de izquierda, encabezado por el Partido Laborista y Chris Hipkins, parecía haber quedado corto de una mayoría. Sin embargo, a medida que la Comisión Electoral de Nueva Zelanda daba a conocer los acontecimientos, quedó claro que la noche terminará sin certeza sobre quién formará el próximo gobierno, un proceso que probablemente tomará semanas.Luxon no se declaró vencedor en un discurso ante sus simpatizantes en la sede del Nacional en Auckland después de la medianoche.

      "El Nacional es una vez más el partido más grande en el Parlamento y tenemos una vía para formar el próximo gobierno", dijo Luxon. "Pero tengo que decirles ahora mismo que está demasiado reñido como para saberlo".

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      Antes, en la sede del Laborista en Upper Hutt, a las afueras de Wellington, un Hipkins sonriente no sufrió la derrota.

      "Esta noche, Nueva Zelanda ha hablado", afirmó Hipkins a sus simpatizantes. "Puede que nos lleve un poco más de tiempo averiguar exactamente qué es lo que han dicho".

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