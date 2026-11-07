Bombardeo en mercado de Yemen deja 30 muertos

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El Cairo, Egipto.- Una serie de ataques aéreos alcanzó un mercado en el suroeste de Yemen el viernes y provocó la muerte de al menos 30 personas, según un funcionario de los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Sería uno de los ataques más mortíferos desde que se reanudaron los combates entre el grupo rebelde y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

Otras ocho personas resultaron heridas en los ataques aéreos contra el mercado de al-Waziyah, en la provincia de Taiz, escribió en X el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alsabahi.

El ejército yemení respaldado por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes intercambiaron acusación sobre la responsabilidad del mortífero ataque aéreo.

Taiz está mayormente controlada por los hutíes, que han sitiado la capital provincial, donde se asientan el gobierno aliado de Arabia Saudí y sus fuerzas.

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Imágenes emitidas por Al-Masirah muestran columnas de humo elevándose desde el lugar, con un edificio dañado que contenía alimentos enlatados, vehículos destruidos, cajas de fruta esparcidas, escombros y restos.

Las autoridades afiliadas al gobierno yemení en Taiz culparon a los hutíes del ataque y afirmaron que no se llevaron a cabo ataques aéreos en la zona.

Yahya Saree, portavoz militar hutí, indicó que tres ataques aéreos alcanzaron el mercado de al-Hadara, en al-Waziyah, en la provincia de Taiz, alrededor de las 7 de la mañana.

Culpó a Arabia Saudí de la ofensiva y sostuvo que varios aviones de combate despegaron de la base aérea de Khamis Mushait y abandonaron la provincia de Taiz.