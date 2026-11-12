Brasil multa con 1.3 mdd a Facebook, por elección

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Río de Janeiro, Bra.- El máximo tribunal electoral de Brasil multó con 1,3 millones de dólares a Facebook, propiedad de Meta, por no cumplir plenamente con órdenes judiciales durante la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuando el equipo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó a la empresa de sesgo político.

Los dictaminaron que Facebook no había atendido de manera adecuada las exigencias del tribunal relacionadas con las denuncias de que su plataforma trató de forma diferente el contenido de Lula y del retador Flávio Bolsonaro, pero señalaron que hasta el momento no había pruebas de que la empresa intentara influir en el resultado de las elecciones.

Antes de la votación de segunda vuelta, el equipo de campaña de Lula presentó una demanda en la que afirmaba que la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp utilizaba algoritmos sesgados y restricciones de IA para favorecer a Bolsonaro.

La multa de 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) se relaciona con la conducta de la parte demandada en relación con la orden judicial en su conjunto, considerando, en particular, los retrasos, la información incompleta y la dificultad para verificar ciertos datos.

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