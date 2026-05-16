Brote de ébola en Ituri deja 87 muertos y alerta sanitaria

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 87 muertes se han reportado en el nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, informaron el sábado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa), y advirtieron de una "transmisión comunitaria activa" mientras trabajadores sanitarios se apresuraban a intensificar las pruebas de detección y el rastreo de contactos para contener la enfermedad.

Impacto en la comunidad

Mientras, reporteros de The Associated Press en Bunia, la capital de Ituri, entrevistaron a residentes que relataron sus temores y los entierros constantes.

"Todos los días muere gente... y esto ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente una semana. En un solo día, enterramos a dos, tres o incluso a más personas", contó Jean Marc Asimwe, residente en la ciudad. "En este momento, no sabemos realmente qué tipo de enfermedad es", dijo Asimwe.

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El ébola es muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es infrecuente, pero grave y a menudo mortal.

Las autoridades anunciaron el viernes por primera vez el reciente brote en el Congo con 65 decesos y 246 casos sospechosos. Para el sábado, los CDC Africa reportaron 336 casos sospechosos y 13 confirmados. Cuatro personas han muerto de entre los casos confirmados.

Acciones de la autoridad

En una sesión informativa realizada en línea el sábado, el director general de los CDC Africa, el doctor Jean Kaseya, dijo que los primeros casos se reportaron en la zona sanitaria de Mongwalu, una zona minera muy transitada. "Posteriormente, los casos migraron a Rwampara y Bunia debido a que los pacientes buscaban atención médica, lo que permitió la propagación en tres zonas sanitarias", dijo.

Un gran número de casos activos permanece dentro de la comunidad local, particularmente en Mongwalu, dijo Kaseya, "lo que complica significativamente los esfuerzos de contención y de rastreo de contactos".

La inseguridad en Ituri, donde milicianos respaldados por el grupo extremista Estado Islámico llevan a cabo ataques mortales desenfrenados, continúa restringiendo la vigilancia y las operaciones de respuesta rápida, añadió.

De las 87 muertes, 57 ocurrieron en la zona sanitaria de Mongwalu, 27 en la zona sanitaria de Rwampara y tres en Bunia, la principal ciudad de Ituri.

El ministro de Salud congolés, Samuel-Roger Kamba, apuntó el viernes por la noche que los resultados de las pruebas confirmaron el virus de Bundibugyo, una variante de la enfermedad que ha tenido menos presencia en brotes anteriores en el país. Este es el 17mo brote en el Congo desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país en 1976.

El presunto paciente cero en el reciente brote es una enfermera que murió en un hospital de Bunia, indicó Kamba. El caso se remonta al 24 de abril, hace tres semanas.

No dijo si se analizaron muestras de la enfermera, pero comentó que la persona presentó síntomas compatibles con el ébola.

Cronología del caso

El brote se ha extendido a la vecina Uganda

Uganda también confirmó el viernes un caso de ébola que, según las autoridades, fue "importado" desde el Congo. La persona murió el 14 de mayo en el Hospital Musulmán Kibuli, en Kampala, la capital.

Los CDC Africa dijeron que les preocupa el riesgo de una mayor propagación debido a la proximidad de las zonas afectadas con Uganda y Sudán del Sur.

El cuerpo de la paciente que murió en Kampala fue trasladado posteriormente de regreso al Congo y no se ha confirmado ningún otro caso local, informó el Ministerio de Salud de Uganda.

El sábado, se realizaron pruebas de detección a las personas en la entrada del Hospital Musulmán Kibuli.

Ismail Kigongo, residente en Kampala, dijo que el nuevo brote le recordó a su padre, a quien perdió durante la pandemia de COVID-19. "De verdad me asusto porque recuerdo haber enterrado a mi padre sin mirar su cuerpo", dijo.

Kenia, país vecino de Uganda, informó el sábado que solo existe un "riesgo moderado de importación" del virus del ébola debido a los viajes regionales. El gobierno keniano dijo que ha formado un equipo de preparación ante el ébola y ha reforzado la vigilancia en todos los puntos de entrada.

Un país grande que a menudo enfrenta desafíos logísticos

El Congo tiene experiencia en el manejo de brotes de ébola, pero a menudo enfrenta desafíos logísticos para llevar expertos y suministros hasta las regiones afectadas.

Al ser el segundo país más grande de África por superficie, sus provincias están alejadas y en la mayoría hay conflictos. Ituri, por ejemplo, está a unos 1.000 kilómetros (620 millas) de Kinsasa, la capital del país, y está devastada por la violencia de combatientes respaldados por el grupo Estado Islámico.

Solo se han analizado 13 muestras de sangre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica, de las cuales ocho dieron positivo a la cepa de Bundibugyo. Las cinco restantes no pudieron analizarse debido al volumen insuficiente de muestras, indicó el ministro de Salud.

El viernes, en Bunia, la principal ciudad de Ituri, los negocios y las actividades habituales en zonas públicas parecían transcurrir con normalidad.

Una residente, Adeline Awekonimungu, dijo que espera que el brote se contenga rápidamente. "Mi recomendación es que el gobierno se tome este asunto en serio y que se haga cargo de los hospitales para que este asunto pueda ponerse bajo control", manifestó.