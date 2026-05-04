Brote de hantavirus en Argentina: mueren dos pasajeros en MV Hondius
La OMS reporta un caso confirmado y cinco sospechosos de hantavirus durante un viaje marítimo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- LaOrganización Mundial de la Salud informó recientemente que al menos seis personas resultaron afectadas durante un viaje a bordo del MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde.
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De estos casos, uno fue confirmado por laboratorio como hantavirus, mientras que los otros cinco permanecen como sospechosos.
El primer caso detectado fue un pasajero de 70 años, quien desarrolló síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue trasladado a isla de Santa Elena. Posteriormente, su esposa también enfermó y falleció tras ser evacuada a Sudáfrica.
Por su parte, la empresa Oceanwide Expeditions señaló que el desembarque de pasajeros y las evacuaciones médicas dependen de la autorización de autoridades sanitarias locales, que ya inspeccionaron la embarcación.
¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?
El hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por roedores. Aunque estos animales no presentan síntomas, pueden portar el virus en su orina, saliva y excremento, lo que facilita su propagación a humanos.
El contagio ocurre al inhalar partículas contaminadas, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados donde hubo presencia de roedores. Este factor lo convierte en un riesgo silencioso, particularmente en lugares desocupados durante largos periodos.
Lo que más preocupa a expertos es su capacidad de evolucionar rápidamente hacia un síndrome pulmonar grave, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38 % en casos con complicaciones respiratorias.
¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?
De acuerdo con MedlinePlus, el inicio de la enfermedad suele confundirse con una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Entre los primeros signos destacan:
Fiebre y escalofríos
Dolores musculares intensos
Malestar general
La fiebre corporal es uno de los síntomas del hantavirus. Foto: Pixabay
La fiebre corporal es uno de los síntomas del hantavirus. Foto: Pixabay
Sin embargo, el cuadro puede agravarse en cuestión de días. Posteriormente aparecen síntomas más severos como:
Tos seca persistente
Dolor de cabeza
Náuseas y vómitos
Dificultad para respirar
En etapas avanzadas, los pulmones pueden llenarse de líquido, generando presión en el pecho y un deterioro acelerado que puede resultar mortal si no se atiende a tiempo.
¿Cómo evitar contagiarse de hantavirus?
La prevención es clave, ya que no existe un tratamiento específico contra esta enfermedad. Las principales recomendaciones se centran en evitar el contacto con roedores o sus desechos.
Para reducir el riesgo en el hogar es importante:
Eliminar infestaciones de roedores
Evitar barrer en seco áreas contaminadas
Usar desinfectantes al limpiar superficies
Manipular trampas con protección
Desechar residuos en bolsas selladas
Lavarse las manos después de cualquier contacto
También se recomienda ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, especialmente si han permanecido desocupados.
¿Existe tratamiento para el hantavirus?
Actualmente no hay un tratamiento antiviral específico. Los pacientes con complicaciones graves deben ser hospitalizados, preferentemente en unidades de cuidados intensivos donde puedan recibir soporte respiratorio.
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