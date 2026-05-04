Brote de hantavirus en Argentina: mueren dos pasajeros en MV Hondius

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La

informó recientemente que al menos seis personas resultaron afectadas durante un viaje a bordo del MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde.

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De estos casos, uno fue confirmado por laboratorio como, mientras que los otros cinco permanecen como sospechosos.El primer caso detectado fue un pasajero de 70 años, quien desarrollódurante el viaje y. Su cuerpo fue trasladado a. Posteriormente, su esposa también enfermó y falleció tras ser evacuada a Sudáfrica.Por su parte, la empresaseñaló que el desembarque de pasajeros y las evacuaciones médicas dependen de la autorización delocales, que ya inspeccionaron la embarcación.¿Qué es ely por qué preocupa?Eles unatransmitida principalmente por roedores. Aunque estos animales no presentan, pueden portar el virus en su orina, saliva y excremento, lo que facilita su propagación a humanos.Elocurre al inhalar, especialmente eno poco ventilados donde hubo presencia de roedores. Este factor lo convierte en un riesgo silencioso, particularmente en lugares desocupados durante largos periodos.Lo que más preocupa a expertos es su capacidad de evolucionar rápidamente hacia un, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38 % en casos con¿Cuáles son losdelDe acuerdo con MedlinePlus, el inicio de la enfermedad suele confundirse con una, lo que dificulta su detección temprana. Entre los primeros signos destacan:intensosMalestar generalLacorporal es uno de losdel. Foto: PixabayLacorporal es uno de losdel. Foto: PixabaySin embargo, el cuadro puede agravarse en cuestión de días. Posteriormente aparecenmás severos como:persistenteDolor de cabezay vómitosEn etapas avanzadas, los pulmones pueden llenarse de líquido, generando presión en el pecho y unque puede resultar mortal si no se atiende a tiempo.¿Cómo evitar contagiarse deLaes clave, ya que no existe un tratamiento específico contra esta enfermedad. Las principales recomendaciones se centran en evitar el contacto con roedores o sus desechos.Para reducir el riesgo en el hogar es importante:de roedoresEvitar barrer en seco áreas contaminadasal limpiar superficiesManipular trampas con protecciónDesechar residuos en bolsas selladasLavarse las manos después de cualquier contactoTambién se recomienda ventilarantes de limpiarlos, especialmente si han permanecido desocupados.¿Existe tratamiento para elActualmente no hay un tratamiento antiviral específico. Los pacientes con complicaciones graves deben ser hospitalizados, preferentemente en unidades de cuidados intensivos donde puedan recibir