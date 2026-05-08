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Brote de hantavirus en crucero MV Hondius genera alerta en Polymarket

Usuarios de Polymarket especulan sobre una posible pandemia tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Por El Universal

Mayo 08, 2026 12:05 p.m.
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Brote de hantavirus en crucero MV Hondius genera alerta en Polymarket

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- En días recientes, el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, registrado desde inicios de abril, ha generado múltiples reacciones y conversaciones en redes sociales.
Sin embargo, el pasado 7 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que la situación represente el inicio de una nueva pandemia, luego de pronunciarse sobre los casos reportados a bordo de la embarcación.
Brote de hantavirus llega a Polymarket
Este hecho ha comenzado a generar ruido en plataformas de predicción como Polymarket, donde usuarios ya especulan sobre la posibilidad de una nueva pandemia global.
Mientras las búsquedas en internet relacionadas con enfermedades respiratorias y virus emergentes muestran un repunte, las apuestas digitales muestran qué pasará en un futuro cercano.

¿Cuáles son las probabilidades de una nueva pandemia, según Polymarket?
De acuerdo con datos del mercado de predicciones, existe una probabilidad del 9% de que la OMS declare al hantavirus como una nueva pandemia.
No obstante, un 26% rechazan que habrá una nueva emergencia sanitaria mundial.
Cabe mencionar que el mercado permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son los principales síntomas del hantavirus?
De acuerdo con los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte.
Estos virus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, por sus siglas en inglés).
Los primeros síntomas pueden incluir:
· fatiga
· fiebre
· dolores musculares, en especial en los grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros.
Cerca de la mitad de todos los pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus también tienen:
· dolores de cabeza
· mareos
· escalofríos
· problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal
De cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus. Estos síntomas incluyen tos y dificultad para respirar. Puede que los pacientes sientan presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

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