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KIEV, Ucrania.- Un ataque ruso en el centro de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dejó dos muertos y 60 heridos, informaron autoridades locales el sábado.

Por otra parte, un buque de carga ruso con destino a Kaliningrado se incrementó el sábado en el golfo de Finlandia tras ser impactado por drones, indicaron autoridades finlandesas y rusas. No estaba claro quién atacó el barco no lejos de la frontera rusa. El primer ministro finlandés advirtió que la guerra se estaba extendiendo a la región.

Un niño de 7 años y una mujer de 20 murieron en el ataque del viernes por la noche contra la ciudad del centro del país, escribió en Telegram Oleksandr Vilkul, jefe del gobierno municipal. Oleksandr Hanzha, responsable de la administración militar regional, indicó que 60 personas, incluidas seis menores, resultaron heridas.

El ataque provocó cuatro incendios y dañó unos 25 edificios residenciales, un hospital, escuelas y una instalación industrial, además de comercios y vehículos, señaló Vilkul.

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Imágenes de video publicadas por la delegación regional del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania parecían mostrar nuevos ataques cuando equipos de ambulancias y bomberos prestaban atención en el lugar, con incendios ardiendo a su alrededor.

"Primero, dos misiles balísticos. Y luego, cuando comenzó la operación de emergencia y rescate, tres cohetes más alcanzaron a médicos, rescatistas y trabajadores de servicios públicos", escribió Vilkul en Telegram.

El ataque añadió incertidumbre sobre las perspectivas de las conversaciones en curso mediadas por Washington. También se produjo horas después de la caída de dos misiles rusos y un dron sospechoso en Polonia, en lo que, según su primer ministro, podía ser una provocación programada para que coincidiese con unas maniobras militares europeas en su país.

Soldados europeos participaron el viernes en un ejercicio militar sin precedentes, de dos semanas de duración y que comenzó el 9 de noviembre, en el sureste de Polonia. Las fuerzas se preparan para una posible misión de posguerra en suelo ucraniano pensada para ayudar a estabilizar el país y reconstruir su ejército. Varias naciones europeas ya habían expresado alarma ante lo que ven como intentos de Rusia para desestabilizar el continente.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al hablar con periodistas en Varsovia el sábado, calificó la violación del espacio aéreo como "peligrosa" y dijo que todos los aliados estaban "en plena solidaridad con Polonia".

"La OTAN defenderá cada centímetro del territorio polaco", dijo Rutte. Señaló que la alianza funcionó "como debía" el viernes por la mañana, cuando aviones de la OTAN apoyaron a F-16 polacos que despegaron de emergencia al tiempo que objetos rusos se acercaban al espacio aéreo polaco.