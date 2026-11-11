Camioneros en Chile inician huelga nacional

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SANTIAGO.- Camioneros de distintas partes de Chile comenzaron el martes una huelga indefinida a nivel nacional debido al alza del precio de los combustibles, por encima del 53% en lo que va del año, y exigieron al gobierno de José Antonio Kast medidas "concretas" para controlar su subida.

Desde la primera hora de la mañana los camioneros bloquearon varios tramos de carreteras a lo largo del país e interrumpieron el acceso de carga a algunos puertos chilenos como el norteño Iquique.

Los cortes igualmente han impedido la recalada de un crucero turístico, que fue reprogramada para el próximo 20 de noviembre.

Otros importantes puertos del país, como el de Arica y San Vicente, operaban con restricciones logísticas, mientras Valparaíso y San Antonio —las dos principales terminales portuarias en volumen de carga— mantenían sus actividades de forma regular, aunque han advertido sobre posibles bloqueos a lo largo de la jornada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la Confederación Fuerza del Norte que agrupa a cerca de 50 asociaciones, la huelga obedece al "alza desmedida" de los combustibles, que han "absorbido por completo los ingresos del sector".

El costo de los combustibles aumentó un 12,3% en octubre empujado por el precio del diésel y acumula una variación de 53,5% en lo que va de año, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La gasolina, por su parte, subió un 4,5% el mes pasado y se encareció un 26,2% desde enero.

La suba de los combustibles llevó la inflación anual a su nivel más alto en 18 meses para situarse en 4,5% en octubre.

"Estamos acá exigiendo los derechos para el pequeño transporte que está quebrando en este país en estos momentos gracias... a los altos costos", dijo Cristián Astudillo, presidente de la Unión Gremial. para el Pequeño Transporte Subcontratado.