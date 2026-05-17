Caso Epstein: nuevas víctimas se presentan ante fiscalía en París

PARÍS, Francia, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Alrededor de diez nuevas presuntas víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein se presentaron hoy ante la fiscalía de París.

Víctimas y avances en la investigación

Lo informó la fiscal Laure Beccuau a RTL.

La fiscalía parisina abrió una amplia investigación sobre trata de personas tras la publicación por parte del gobierno estadounidense de miles de archivos pertenecientes al magnate pedófilo que se suicidó en prisión en 2019.

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El objetivo principal es identificar a quienes pudieron haberle ayudado a cometer sus crímenes en Francia.

Hasta el momento, ninguna de las personas potencialmente involucradas fue interrogada, especificó.

En total, alrededor de veinte víctimas se presentaron, incluyendo una docena que eran desconocidas para la fiscalía.

Casos relacionados y análisis de evidencias

Entre las otras víctimas se encuentran aquellas de Jean-Luc Brunel, un agente de modelos acusado de violación de menores que se suicidó en prisión en 2022, y las de Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, quien fue objeto de cargos penales y negó públicamente las acusaciones a través de su abogado.

"Estamos entrevistando a estas víctimas; algunas de ellas se encuentran en el extranjero", explicó el fiscal.

"Recuperamos la computadora de Epstein, sus registros telefónicos y sus libretas de direcciones", que actualmente están siendo analizadas, agregó.

"También recibiremos solicitudes de asistencia internacional", señaló.

"Solo cuando hayamos completado la revisión" de las relaciones de Epstein con otras figuras clave de su red en Francia, "escucharemos a los acusados", concluyó.