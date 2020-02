China comienza a repatriar a ciudadanos de Hubei en el extranjero

El Gobierno chino comenzó la noche de este viernes su plan de repatriación de ciudadanos residentes en las zonas aisladas de Hubei que quedaron varados en el extranjero sin poder volver a casa por el brote de coronavirus de Wuhan.



La agencia oficial de noticias Xinhua informó hoy que anoche se realizaron dos vuelos enviados por el Gobierno chino para traer a 199 ciudadanos desde Bangkok (Tailandia) y Kota Kinabalu (Malasia), dos populares destinos turísticos del sureste asiático.



Los dos vuelos chárter operados por Xiamen Airlines llegaron al aeropuerto internacional de Wuhan Tianhe la noche del viernes y los pasajeros a bordo fueron examinados.



Aquellos con síntomas de fiebre serán puestos en cuarentena de inmediato para evitar la propagación de esta enfermedad que ya ha causado 259 muertos, 11.791 contagios, mientras que 243 personas han superado la enfermedad.



"Estoy agradecido con nuestro país, que no deja a nadie atrás", apuntó Gao Huilin, uno de los pasajeros, quien estaba de viaje en Malasia cuando quedó varado allí después de que el vuelo de regreso a Wuhan fuera cancelado el 27 de enero.



La ciudad de Wuhan (centro-este del país), epicentro del brote, así como otras de la provincia de Hubei, se encuentran desde el pasado jueves 23 con todos los accesos cortados para tratar de contener la expansión del virus.



Según las autoridades locales, en esta ciudad quedan unos 9 millones de personas de los 11 que totaliza normalmente.



La portavoz jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, ya había informado ayer de la decisión de repatriar a los oriundos de esta provincia, una medida que se ha tomado "a la vista de las dificultades prácticas con las que se han topado en el extranjero los ciudadanos de la provincia de Hubei, en especial los de la ciudad de Wuhan".



Además, en un escueto comunicado, la cancillería china indicó que "el Gobierno ha decidido enviar vuelos chárter para traerlos directamente de vuelta a Wuhan lo antes posible", un texto en el que no precisó plazos, ni el número de ciudadanos de Hubei que podría haber en estos momentos fuera de China, ni en qué consisten esas "dificultades prácticas".



En los últimos días, las redes sociales han registrado protestas por parte no solo de chinos sino de otros ciudadanos asiáticos por el rechazo sufrido en distintos países a consecuencia de sus rasgos físicos, en un momento de incertidumbre internacional respecto al virus.



A esas dificultades se les suman otras como la cancelación de los vuelos a China por parte de varias aerolíneas y el cierre de fronteras decretado por varios países.